スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）が今秋のNPBドラフトで指名対象選手となることが18日、分かった。日米間で指名対象選手についての新たなルールを確認。今秋の「解禁」が確定した。花巻東（岩手）で史上最多とされる高校通算140本塁打を放ったが、プロ志望届を提出せず昨年9月に同大へ進学。27年からDH制が導入されるセ・リーグを含めた12球団と、大リーグも含む争奪戦となる可能性が出てきた。

有力な1位候補が少ないとみられていた今秋ドラフトに、超大物が割って入ってくることになった。花巻東で高校通算140本塁打をマークした佐々木。超目玉選手として1位指名が確実視されていた23年ドラフト以来2年ぶりに、超大型の左のスラッガーが各球団の上位指名リストに加わる。

昨年9月のスタンフォード大入学前に「2年後以降にNPB、MLB両方のドラフトにかかるチャンスがある。そのレベルに達するように、野球選手としてレベルを上げたい」と話していた佐々木。“その時”がまずは今年10月に日本で訪れ、来年7月にMLBドラフトが待つ。

米国の大学へ進んだ日本選手について、これまで明確なルールがなかった。昨年ドラフトでも指名を検討する球団があったが、指名対象となるのか12球団による確認がなかったことなどから名前は呼ばれなかった。そこでこのほど、日米間で指名対象選手の新たなルールを確認。「その年度のMLBドラフトの指名対象となる選手は、MLBドラフトからさかのぼって約10カ月前のNPBドラフトで指名対象となる」という制度が決まった。来年のMLBドラフトは7月を予定。そこで指名対象となる日本選手は、今年10月のNPBドラフトで指名可能となり、すでに12球団に通達された。

来年4月18日に21歳となる佐々木は、来年のMLBドラフトでの指名対象の条件を満たす。そのため、新たなルールにより今秋のNPBドラフトでの指名が解禁となる。NPB球団が今秋ドラフトで交渉権を獲得した場合に、交渉・契約が可能になるのはその選手が所属するリーグ戦の終了後。全米大学体育協会（NCAA）1部所属のスタンフォード大・佐々木の場合は、来年5月のリーグ戦終了後となる。NPBドラフトで交渉権を獲得した選手との契約期限は翌年7月末まで。また、MLBドラフトを待たずに契約することも可能で、獲得した場合は、早ければ来シーズン中盤から公式戦に出場できることになる。

注目されるのは、27年からDH制を導入するセ・リーグだ。強打の佐々木は願ってもない戦力で、パを含めた争奪戦が激化する可能性は高い。もちろん「直接メジャー」の選択肢もある佐々木本人の意向は極めて重要。ドラフト戦線から目が離せなくなった。

≪大学1年目は51試合出場・274、7本塁打、41打点≫佐々木は大学1年目の今季、リーグ戦では51試合に出場し打率・274、7本塁打、41打点。5月末のACC（アトランティック・コースト・カンファレンス）トーナメント1回戦で、バージニア工科大に4―7で敗退しシーズンを終えた。6月にはスカウトが視察する「サマーリーグ」に出場。8日、15日は、甲子園で父・佐々木洋監督が率いる母校の花巻東の応援に駆けつけた。

▽MLBドラフト対象選手 高校、短大生は最終学年、4年制大学の場合は3年以上の在学、または2年以上の在学で21歳以上の選手が対象。05年4月18日生まれで26年4月に21歳になる佐々木は26年ドラフトの対象となる。NPBは23年10月25日に、海外で在学中の日本選手を指名した際の契約交渉期間を会議翌年7月末日に変更。これにより例年6、7月のMLBドラフト会議の結果を待ち進路決定が可能となった。

◇佐々木 麟太郎（ささき・りんたろう）2005年（平17）4月18日生まれ、岩手県出身の20歳。幼少時から江釣子スポーツ少年団で野球を始め、江釣子中では金ケ崎リトルシニアに所属。ドジャース・大谷の父・徹監督から指導を受ける。父・佐々木洋監督が指揮を執る花巻東では1年春からベンチ入りし、2年春、3年夏の甲子園に出場。1メートル84、113キロ。右投げ左打ち。