◆ 池田氏「行けって行けるものなんですかね」坂口氏「この勇気はなかなか出ない」ソフトバンクは10日、ロッテと対戦し8−3で勝利した。3回二死で三塁走者の周東佑京が本盗に成功し、同点に追いついた。自身初の単独本盗を決めた周東に、10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』でも注目が集まった。解説の池田親興氏が「ロッテがこの3連戦の中で結構データベースで、守備位置を打者によって動かしていた。この時は三