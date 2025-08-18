【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）

【映像】誤審にブチギレ！→バットをブン投げ

8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、パドレスの主砲マニー・マチャドが、球審による“疑惑の判定”に激怒した場面が話題となっている。

7回表・パドレスの攻撃、1死一塁の場面で迎えた3番マニー・マチャドに対し、マウンド上の4番手ブレイク・トライネンはストライクが入らずにカウント3-0とボール先行となると、4球目に投じた内角高め、154km/hのシンカーも外れたことから、一塁に向かって歩きはじめることに。しかし球審の判定はまさかのストライク。打席のマチャドはバットを思いきり放り投げることとなった。この判定に驚いた様子のマチャドは、呆れ半分、怒り半分といった表情で球審と言葉を交わし、なんとも言えない表情で再び打席に入ることとなった。

結局、その後フルカウントとなってから、マチャドは外のスライダーを打ち損じ、レフトフライに倒れることとなったが、マチャドを落胆させることとなったこの“疑惑の判定”に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた里崎氏はあまりの酷い判定ぶりに爆笑しつつ、「そりゃボールでしょ。一番ボールちゃうか？っていうぐらい。こうなったらフレーミングどうのこうのじゃなくて、ただ審判がヘタクソっていうだけ」とバッサリ。ファンからも「酷すぎる」「ただの誤審」「やべえなこの審判」「今日はストライクゾーンが無茶苦茶すぎるわ」「笑うしかないけど笑えない」「珍プレーだと仁義なき戦いがかかるやつｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

マチャドに対するこの“疑惑の判定”以外にも、あまりに不可解な判定に、選手たちも困惑した表情を見せる場面が散見されたこの日の球審。続く7回裏・ドジャースの攻撃でも、9番バディ・ケネディに対し、内角高めに大きく外れたボール球がストライク判定され、そのボール球を余裕を持って見送ったはずのケネディが、見逃し三振扱いになるという理不尽な場面も。勝ったドジャースも、負けたパドレスも、当の選手たちにとっては、無用なストレスをかけられる1日であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）