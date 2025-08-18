昨年から売られているたこ焼き…日本人も多く並ぶ

【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースタジアムで15日（日本時間16日）から行われているドジャース-パドレスの3連戦では、プレーヤーズウィークエンドということで、場内の「銀だこ」では限定メニューが売られている。大谷の加入に伴い出店し、毎日多くのファンが買い求めているが、値段は6個入りで16.99ドル（約2430円）。並ぶ日本人ファンからは「高すぎ！」と驚きの声があがっていた。

ドジャースには昨年、大谷と山本が加入したこともあって、球場の62年の歴史で初めて、たこ焼きを提供する売店を設置。“球場価格”ということもあるが、今年は全商品が昨年から3ドル値上がりした16.99ドルとなっている。

現在売られているのは全て6個個入りで、「オリジナル」、魚介の旨味が楽しめる「ウマミ」、「チーズ＆ワカモレ」に加えて、プレーヤーズウィークエンドの3試合限定で「#17 明太子ライム」が売られている。

「明太子ライム」は、通常のたこ焼きの上に明太子のソースがかかっており、ライムが添えられている。日本では定番のたこ焼きは8個入りで税込み669円。1個あたりで比べれば83.6円と405円で約5倍の違いだ。

それでも試合開始前には、15人ほどのファンが列を作る時間帯もあった。球場には夏休み期間ということや、ダルビッシュや松井が所属するパドレス戦ということもあってか、日本人も多く来場。。中には「2500円って高すぎでしょ！」と驚く日本人もいたが、ドジャース戦観戦の“お供”に多くのファンがお馴染みの味を買い求めていた。（上野明洸 / Akihiro Ueno）