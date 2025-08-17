全国高校総体は１７日、広島市のひろしんビッグウェーブで競泳がスタート。

男子２００メートル平泳ぎは宮崎緒里（いおり）（静岡・浜松商１年）が２分１１秒１１で優勝。女子２００メートル平泳ぎは中沢心暖（こはる）（茨城・常総学院３年）が従来記録を０秒４１更新する２分２４秒６３、女子２００メートル個人メドレーは石川真菜（神奈川・日大藤沢２年）が従来記録を０秒５０塗り替える２分１０秒５０のそれぞれ大会新記録で制した。

「日本の平泳ぎを引っ張れる選手に」

元五輪代表の父も手にした高校王者の称号を、初挑戦でつかんだ。男子２００メートル平泳ぎで、１年生の宮崎が自己ベストで優勝。「自分の目標は勝つことだけだった。とてもうれしい」と喜びに浸った。

最初の１００メートルは３番手につけた。ここからが「１００から１５０を耐える練習をずっとしてきた」という鍛錬の成果の見せ所だ。残り５０メートルへの折り返しでトップへ。唯一の２分１１秒台でその座を譲らなかった。

父は１９９６年アトランタ五輪１００メートル平泳ぎ代表の義伸さん。全国高校総体２００メートル平泳ぎを連覇し、トップ選手に飛躍した経歴を持つ。「楽しんでこい。絶対、一番強いから」と励ましの言葉をもらい、力に変えて泳ぎ切った。

「まだまだ上には上の選手がいっぱいいるが、日本の平泳ぎを引っ張っていける選手になりたい」と宮崎。今後の成長から目の離せない存在になりそうだ。（新田修）