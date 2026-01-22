今回の箱根駅伝を象徴する走りを見せた青学大・黒田朝日 photo by Kyodo News前編：渡辺康幸が振り返る第102回（2026年）箱根駅伝青山学院大が史上初の２度目の３連覇、ここ12大会で９度目の総合優勝で幕を閉じた第102回箱根駅伝。打倒・青学大を目標にしてきたライバル校も往路で競り合いを演じたが、５区・黒田朝日（４年）の歴史に残る走りで主導権を握ると、その後は「やはり青学大」という結果となった。2016年から箱根駅伝の