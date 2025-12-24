記事のポイント AIによる過度なパーソナライズは利便性を高める一方で、新しいブランドや商品との偶発的な出会いを奪うリスクもはらんでいると指摘した。 AIが生成したペルソナを活用することで、ターゲティング精度と意思決定速度が向上し、マーケティング施策の設計が大幅に効率化されている。 検索行動の変化により、SEOに代わってGEOが重要性を増し、対策が不十分なブランドは財務面での影響を受けかねない局面に入った。 時代