「佐藤寿人さんみたいな」浦和OBの李忠成が小森飛絢に嫉妬!?「ストライカーらしい動きをする選手」
現役時代は浦和レッズなどで活躍した元日本代表FWの李忠成氏が、８月16日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。古巣・浦和のFW小森飛絢について語った。
６月にジェフユナイテッド千葉から浦和に完全移籍で加入した小森は、クラブ・ワールドカップ後にスタメンに定着すると大活躍。８月16日のJ１第26節・名古屋グランパス戦（２−１）では開始７分に先制点を決めるなど、ここまでの公式戦で６試合に出場して５得点を挙げている。
ゴールを量産している25歳の点取り屋を、李氏はこう評する。
「ヒーローですよ、浦和の。“ザ・ストライカー”ですよね。僕が嫉妬してしまうくらいの、ストライカーらしい動きをする選手ですね。最近、Jリーグにいなかった。佐藤寿人さんみたいな」
ゴール前の“準備”も称賛。サイドからクロスが上がる際に、様々な方向に動けるようにしていると解説する。
「３方向に対応できるように、ゆっくりと入るんですね。速くビュッと入るのではなく。もしニアに一直線に入ると、点と点を合わせないといけなくなり、ゴールを取る確率が、すごく低くなるんですよ。ゆっくりニアサイドに行くことで、前も左も、そして後ろにボールが来た時も対応できる。こういった能力は、ストライカーには必須ですね」
新天地で期待に応えるパフォーマンスを見せている小森だが、先述の名古屋戦で25分に相手選手との接触で足を負傷し、無念の途中交代に。試合後、マチェイ・スコルジャ監督は「重傷かもしれない」とコメントしたが、怪我の状態が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞストライカー！ 小森飛絢の絶妙フィニッシュ
