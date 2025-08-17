【ふつつかな悪女ではございますが】黄玲琳＆朱慧月の入れ替わり後のビジュアル公開
TVアニメ化が発表された『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』。身体の入れ替わりが起きた後の姿の黄玲琳と朱慧月のキャラクタービジュアルが公開された。
＞＞＞玲琳と慧月キャラクタービジュアルをチェック！（写真3点）
『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。アニメ化も発表されている。
そんな『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』、このたび身体の入れ替わりが起きた後の姿の黄玲琳と朱慧月のキャラクタービジュアルが公開された。
聡明で美しく誰からも愛されていて、『殿下の胡蝶』と呼ばれている黄玲琳と、劣等感が強く、卑劣な言動から悪女と呼ばれ皆から嫌われている朱慧月。そんな正反対の少女二人が繰り広げる後宮 ”入れ替わり” 逆転劇が開幕。
今回公開となるキャラクタービジュアルは、本アニメにてキャラクターデザインを担当する菊池愛による描き下ろし。アニメ本編で描かれる黄玲琳と朱慧月の姿に乞うご期待。
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
