離婚の危機は終息へ…夫の謝罪を聞き入れ、妻も素直になることはできる？｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫婦喧嘩から離婚の危機にまで発展したメイカ。相談した実母から現実の厳しさを突きつけられると、自分自身の考えの甘さや不満ばかりの言動を反省ました。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第28話をごらんください。

夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。グチばかりのメイカに対して、母は厳しい現実を突きつけます。





そして、離婚後の生活を本気で考えたとき、自分1人では何もできないことに気づきます。自分の非を認めつつも、素直に謝罪することができず、立ち尽くします。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

実家をあとにし、途方に暮れていたときのこと。大声で名前を呼び止められます。その相手とは？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

妻の様子がおかしいことに気づき、昼休みに探しに来てくれた夫。息が上がっている様子から、相当探し回り、焦ったようです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫婦喧嘩のこと、夫のほうから先に謝られてしまいました。そして夫は、本音を語ってくれます。仕事よりも家族と過ごすことを優先していたそうです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫は家族のために、新たな決意をしたようです。

©mocchi_kakei

母のアパートから帰る途中、突然夫から呼び止められたメイカ。



夫は前日の喧嘩で言い過ぎたことと、低賃金で苦労させたことを謝りました。



そして、給料を上げるために夜勤の仕事に転職すると覚悟を告げました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

