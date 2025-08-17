離婚の危機は終息へ…夫の謝罪を聞き入れ、妻も素直になることはできる？｜夫の手取りは18万円【ママリ】
夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。グチばかりのメイカに対して、母は厳しい現実を突きつけます。
実家をあとにし、途方に暮れていたときのこと。大声で名前を呼び止められます。その相手とは？
妻の様子がおかしいことに気づき、昼休みに探しに来てくれた夫。息が上がっている様子から、相当探し回り、焦ったようです。
夫婦喧嘩のこと、夫のほうから先に謝られてしまいました。そして夫は、本音を語ってくれます。仕事よりも家族と過ごすことを優先していたそうです。
夫は家族のために、新たな決意をしたようです。
母のアパートから帰る途中、突然夫から呼び止められたメイカ。
夫は前日の喧嘩で言い過ぎたことと、低賃金で苦労させたことを謝りました。
そして、給料を上げるために夜勤の仕事に転職すると覚悟を告げました。
不満と感謝、あなたはどっち？
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
