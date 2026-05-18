【台北＝園田将嗣】トランプ米大統領が台湾への武器売却を「（中国との）強力な交渉の切り札」と発言したことを受け、台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は１７日、武器売却が「地域の平和と安定を維持するための重要な要素」とＳＮＳに投稿し、米国に継続を求めた。頼氏は、トランプ氏と中国の習近平（シージンピン）国家主席が台湾問題を協議したことを「皆が非常に気にかけている」と述べた。台湾はインド太平洋地域の安全