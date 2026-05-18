大手メディアが随分とおとなしい。【もっと読む】高市首相「嘘つき政治家人生」のルーツを発掘！ 34年前に自ら堂々と「経歴詐称」を認めていた高市首相が1992年発売のファッション誌「CLASSY.」（光文社）のインタビューで自らの経歴詐称を告白。高市首相は87年に米民主党議員の事務所で電話番として働き始めたが、履歴書に「自分は日本の軍事問題の権威」と偽りの経歴を書いたことを明かしていたのだ。さらに、今年2月の衆