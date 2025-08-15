長崎と国見の名手が一堂に集結

V・ファーレン長崎は8月14日、クラブ創設20周年を記念したレジェンドマッチの追加メンバーを発表した。

試合は8月24日に行われる、J2リーグ第27節レノファ山口戦の前座イベントとして、ピーススタジアムで行われる。

対戦カードは「V・ファーレン長崎レジェンズ vs 国見レジェンズ」。長崎側には原田武男、佐藤由紀彦、有光亮太、水永翔馬らクラブの黎明期を支えた面々が名を連ね、国見高OBで構成される国見レジェンズには都築龍太、徳永悠平、平山相太ら錚々たる顔ぶれが揃った。

開催当日は15時キックオフ予定で、同日に行われる公式戦のチケットを所持していれば観戦可能になる。長崎を舞台にサッカー界を沸かせた名手たちによる再集結に、早くもファンの注目が集まっている。

SNS上では「めちゃくちゃいいメンバー」「すごい豪華メンバー組める」「国見だけでも面子がすごいな」「実際に拝見できるの楽しみです」「素敵なレジェンドマッチ」「これは観たい」「国見レジェンズは激アツすぎる」「嬉し過ぎて震える」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）