新作出たーーッ！！＜40・50代＞に推したい【3COINSのヘアクリップ】が必見！

最近、ヘアクリップを使ったまとめ髪が気になっているという40・50代も多いのでは？ 特に、暑い日は、首まわりを手早くすっきりさせたヘアスタイルで爽やかに過ごしたいもの。とはいえ、大人のまとめ髪は、ラフすぎると物足りなく感じたり、疲れた表情に見えたりすることもあるはず。そんな世代におすすめしたい、まとめ髪のアイデアと、【3COINS（スリーコインズ）】の新作ヘアクリップをご紹介！ 40・50代にも手に取ってほしいデザインを複数発見したので、ぜひチェックしてみてください。

時短なのにきちんと見え！ クリップを使った簡単アレンジ

【3COINS】「メタルバンス」\330（税込）

最初にご紹介するのは、こなれ感漂うお手軽ヘアアレンジとシンプルなヘアクリップです。まずは首元で髪をひとまとめにし、毛束の根元をゆるくねじります。ねじった毛束を片手で押さえ、クリップで挟めば完成。結ばないので跡がつきにくいのも嬉しいポイントです。シンプルなメタリックカラーのクリップを使えば、どんな服装にも合わせやすいはず。

パール調モチーフで、大人可愛い華やぎを

【3COINS】「ハートパールメタルバンス」\330（税込）

「Love」の文字をモダンアート風に落とし込んだデザインと、小粒のパール調モチーフが大人可愛いヘアクリップ。派手過ぎない輝きがあり、遊び心を感じさせる存在感も十分です。公式サイトによると、サイズは「約縦4.5 × 横10.5cm」とのことで、アップスタイルにも使えそう。

大ぶりクリップでしっかりホールド！

【3COINS】「アクリルヘンケイバンス」\550（税込）

「約縦5 × 横11cm」（公式サイトより）という大きめのサイズ感で、しっかりまとめ髪をホールドしてくれそうなこちら。シックなマーブル調のデザインで、オールシーズン大活躍してくれそうです。ユニークな曲線的な形状と落ち着いた色味が相まって、大人のオシャレのワンポイントにぴったり。

まろやかな発色で大人も使いやすい

【3COINS】「カラーループバンス」\330（税込）

最後にご紹介するのは、マットカラーのシンプルなクリップ。「約縦4.5 × 横7.5cm」（公式サイトより）という、やや小ぶりなサイズ感なので、ハーフアップにちょうど良さそう。ゴムでひとつ結びにした上から留めても、まろやかなアクセントとして存在感を放ってくれるかも。大人も使いやすいマットな色味で、ヘアクリップを始めて手にする人にもなじみやすいはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里