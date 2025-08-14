40・50代が頼れる「夏の一軍Tシャツ」→【GU】ならプチプラで売ってる！

暑さが厳しいこの時期に頼りになるのは、“一枚サラッと着てきちんと見える” トップスかも。今回は、40・50代の大人女性がデイリーに使いやすい【GU（ジーユー）】のTシャツ2種を厳選しました。程よく体から離れるシルエットや、涼しく快適な素材感など、今っぽさと実用性を兼ね備えた優秀アイテム。夏の一軍として活躍してくれそうなので、ぜひチェックしてみて。

着心地に満足できそうなイージーTシャツ

【GU】「ボクシーT」\1,290（税込）

ベーシックからアクセントになるカラーまで、全7色の豊富なバリエーションが魅力のTシャツ。ゆったりとした身幅ながら、テーパードシルエットですっきりとした雰囲気に。前後差のある着丈で背中が見えにくいのも安心ポイントです。やや短めの丈感が軽やかで、さまざまなボトムスとも好バランスに着こなせそう。

ヘルシーなTシャツが引き出す爽やかな抜け感

「ボックスシルエットで身体のラインを拾わない」と、スタッフHirokoさんも一推し。スラックスを合わせたメンズライクなスタイルに、袖のロールアップやウエストマークで、さりげないアクセントをプラスしています。全体にゆとりのあるシルエットが程よい抜け感を引き出し、大人のこなれた印象に。Tシャツのヘルシーなカジュアルさが、着こなしにフレッシュなムードを添えてくれる着こなしです。

夏のきれいめコーデに活躍する上品トップス

【GU】「ドライウエストタックT」\990（税込）

一枚でサマになる優秀Tシャツ。上品なフレンチスリーブが腕まわりをすっきり見せ、洗練されたシルエットが大人っぽさを引き立てます。ニュアンスカラーを含めた全6色のカラーバリエーションは、きれいめな着こなしにも馴染みやすく、通勤から休日まで幅広く活躍しそう。アウトスタイルで着てもバランスよく決まる丈感で、スカートともパンツとも好相性です。接触冷感・吸汗速乾といった機能性も備えており、暑い季節を快適に過ごせる予感。

コーデに軽やかさをプラス

スタッフHirokoさんが「着心地も体型カバーもしてくれる嬉しいアイテム」と紹介しているように、肌離れのよさそうな洗練シルエットが嬉しいトップス。オールブラックでまとめたコーデは、フレアスカートの軽やかさとフレンチスリーブの抜け感が効いて、夏でも重たく見えず、涼やかな雰囲気に。きれいめにまとまったこのスタイルは、足元次第で幅広いシーンに対応できそう。タックパンツやテーパードパンツにチェンジしても、大人の好印象な着こなしを狙えます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S