ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）とマイク・トラウト外野手（34）の再戦を待ちわびた。

大谷は13日（同14日）のカード3戦目に先発予定で、古巣相手には復帰後、初登板となる。エ軍の主砲・トラウトとは23年のWBC決勝以来の再戦で、ロバーツ監督は「世界規模で見ても、あれ以上の舞台はなかったでしょう。あの瞬間は、野球というスポーツにおいて、これ以上ないほど大きな場面だった。試合前に翔平が日本代表チームを鼓舞し、そして試合の最後にトラウトと対峙する」と当時を回想した。

続けて「あれはまさに壮大だった。私はテレビに釘付けになって見ていた。明日も翔平が再びトラウトを抑えてくれることを願っているが、もちろんマイクも引き下がるような選手ではありません。とにかく、あれはテレビ的にも最高の瞬間で、本当に楽しかった」と2人の再戦を待ちわびた。

WBC決勝で大谷は1点リードの9回にクローザーとして登板。指揮官は「（クローザーの大谷を見るのは）大好きでしたよ。あれは本当に素晴らしかった」と振り返り「ただ、5イニング投げる翔平も同じくらい好き」と笑った。

そして「いずれにせよ、翔平はとにかく勝ちたいという気持ちをはっきり示している。我々が優勝するために必要なことなら何でもやる覚悟がある。今の我々にとっては、彼にイニングを稼いでもらうことが重要」と語った。