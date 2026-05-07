ドジャースで?トラウタニ?結成！？ワールドシリーズ３連覇を目指す大谷翔平投手（３１）がかつての戦友と共闘する可能性が浮上している。エンゼルス時代に同僚だったマイク・トラウト外野手（３４）を、球団側が引き抜くかもしれないというのだ。世界一軍団で他球団のファンからは「悪の帝国」とやゆされるドジャースにとてつもない戦力が加わるかもしれない。大谷の無二の盟友で、今季絶好調のトラウトだ。電撃移籍の可能