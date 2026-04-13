敵地レッズ戦米大リーグ・エンゼルスは12日（日本時間13日）、敵地でレッズに9-6で勝利した。試合では主砲マイク・トラウト外野手に味方のライナー性の打球が直撃するアクシデントが発生した。4-0でリードする2回1死二、三塁のソレアの打席。放ったライナー性の打球が三塁走者のトラウトの腕に直撃した。ファウルゾーンに立っていたためアウトにはならず。三塁に戻ると、痛みに耐えるようにその場に固まった。打ったソレアも頭