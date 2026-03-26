盟友との対戦で見せた表情の変化に日米のファンが注目ドジャース大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場。かつての盟友、マイク・トラウト外野手との対戦を前に見せた表情の変化が、大きな話題を呼んでいる。注目のシーンは初回1死の場面で訪れた。打席にトラウトを迎えると、大谷はニコリ笑ったように見えたが、直後に表情を鋭く引き締めてマウンドでの集中力を高