心躍るチャーミングなパン料理

ドアを開けた瞬間、“キュッ”と心をつかまれた気がした。天井の高い空間に大きなカウンター、置かれた植物や壁の料理本。まるで海外の大きな家のキッチンに分け入った気がしたからだ。

この店は小麦から自家製酵母を起こすサワードゥ・ブレッドで、酸味が控えめなのでどんな料理にも合わせやすい。大きく焼いて切り分けたパンはそのままでもおいしいく、本日のお惣菜と合わせれば無敵のパン飲みセットになる。

『クラム』（手前）パンツァネッラ（パンとチキンのボリュームサラダ） 2800円 （ドリンク）ピノ・ノワール・クロ・デュ・ソンネンバッハ 1200円 骨付き鶏もも肉のコンフィが1本分入って、ワインが進むご馳走に

また料理に落とし込むパン使いのセンスも天才肌。例えば卵液に浸してフラン（洋風茶わん蒸し）にしたり、生ハムをパン生地に包んで揚げたり。

イタリアのパンサラダ「パンツァネッラ」は、鶏肉と一緒にフォカッチャをコンフィするというアイデアが秀逸。これひとつで、軽やかなナチュラルワインが1本スルリと空いてしまう。

店主の酒井マロニさんは日本橋『パークレット』出身。パンを始めたのはオーストラリアのレストランが最初とか。そんな血筋のせいか、パンも料理もどこか自由でのびのび。ゆるりとパンとワインを楽しめる場所なのだ。

『クラム』店主 酒井マロニさん

店主：酒井マロニさん「週末はパンの種類が増えますよご予約も承ります！」

『クラム』くつろげる大きなカウンター

東松原『クラム』

［店名］『クラム』

［住所］東京都世田谷区松原5-26-15

［電話］なし

［営業時間］18時〜23時、金・土・日・祝：12時〜15時、18時〜23時

［休日］不定休

［交通］京王井の頭線東松原駅東口1出口から徒歩4分

