「8月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「かっぱえびせんの日」！1964（昭和39）年の誕生から、60年以上愛され続けるスナック菓子。意外と知らない名前の由来やパッケージの歴史など「かっぱえびせん」の秘密に迫ります。

「やめられない、とまらない」まま60歳の還暦を迎えました！

「ポテトチップス」や「じゃがりこ」など人気のスナック菓子の製造・販売を手がけるカルビーが、誰もが口ずさめるCMソングにも使われた「かっぱえびせん」のキャッチコピー「や（8）められない、と（10）まらない」の語呂合わせから制定しました。

「かっぱえびせん」は1964年に誕生し、昭和から平成、令和へと60年以上経った今も、子供のおやつとして大人たちのビールのお供としてずっと愛されるロングセラー商品となっています。

1964年といえば10月に東京オリンピックが開催。それに向けて首都高速道路の建設や東海道新幹線が開通するなど高度成長期の真っ只中。

当時は、お菓子といえばラムネやチョコレート、飴など甘いものが主流で、「スナック菓子」がまだ珍しかった時代でした。そんな中「かっぱえびせん」は、えびの風味を生かしたシンプルな塩味とサクサク食感がクセになり、あとを引いて食べ続けたくなるお菓子として大ヒット商品になります。

斜めに10本の筋が入ったあの独特な風貌、唇をすぼめながら1本ずつ食べた経験を持つ人は多いはず。

意外と知らない「かっぱえびせん」の秘密

ところで、なぜ「かっぱ」？という疑問を持つ方も多いはず。カルビーの創業者である松尾孝氏が、昭和20年代から30年代にかけて週刊誌で連載されていた漫画『かっぱ天国』（作・清水崑）の大ファンで、甘辛いあられの菓子を製品化する際、子供たちに親しんでもらえるよう「かっぱあられ」と名付けたことが始まり。そのまま「かっぱえびせん」に引き継がれました。

「かっぱえびせん」といえば、パッケージのカラーにもなっている赤色のイメージが強いですよね。しかし、発売開始当時のパッケージは透明でした。1981（昭和56）年にパッケージがリニューアルされ、シンボルカラーとなった赤色を基調としたデザインに生まれ変わりました。

その後も、美味しさを保つためにパッケージのフィルムをアルミ蒸着フィルムに変更したり、キャッチフレーズを記載してみたり、パッケージカラーを白基調に変更してみたりと試行錯誤を繰り返しました。2024年には、60周年を記念して、“花形のかっぱえびせん”アタリ付きパッケージになりました。

歴代のパッケージはカルビーの公式サイトから見ることができるため、家族で一番馴染みのあるデザインはどれか話してみるのも楽しそうですね。

実は「かっぱえびせん」は海外でも販売しており、香港やタイ、シンガポール、アメリカなどでも買うことができます。国ごとにデザインが異なり、中には見ただけでは「かっぱえびせん」とは気が付けないほど、日本のものとはかけ離れたパッケージも……！海外旅行に行った際に探してみてはいかがでしょうか。