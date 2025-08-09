この記事をまとめると ■クルマ用芳香剤のニオイは想像以上に強烈である ■消臭作業は非常に手がかかる上に長期戦になる可能性が大きい ■手間がかかる消臭作業を避けるためにも中古車の購入前にニオイチェックは必須だ

「いい香り」でもキツすぎる芳香剤臭

お気に入りの中古車を買ったはいいけれど、いざ納車されてみたら、購入時にはあまり気にならなかった車内の芳香剤のニオイがキツくてたまらない……なんていうことがあるはずだ。

そんなニオイは、噴霧式の消臭剤を使ったり消臭剤を置いたり、消臭スプレーをかけても、じつはほとんど消えない。その理由は、芳香剤の成分はファブリックシートや布天井、フロアカーペットにまで染み込み、エアコンの内部にまで深く浸透しているから。とくに夏の暑い時期や湿気のある時期には香料が再揮発し、芳香剤のニオイがより強く感じられるのだからやっかいである。

ここで注意しなくてはならないのが、香り付きの消臭剤を使うのは絶対にNGだということ。芳香剤臭と消臭剤臭が混ざり合い、かえって車内のニオイが悪化してしまいかねない。ちなみにオゾン発生器を使ったオゾン脱臭という手法もあるにはあるけれど、ペット臭、体臭、食べ物といった自然のニオイには効果があっても、芳香剤のような人工的なニオイの除去は不得意といわれていて、芳香剤臭の消臭の決定打にはなりにくいのである。

そこで、芳香剤のニオイを薄めるための第一の方法として挙げられるのが、十分な換気だ。晴れた日にすべてのウインドウ、できればドアも開けて換気することで、ニオイの閉じこもりを解放してあげるのだ。時間としては、できるだけ長いことが望ましい。可能なら数時間から半日それを繰り返すことで、多少は芳香剤臭が和らぐかもしれない。

しかし、筆者が芳香剤臭むんむんの中古車を購入した際に試したときには、換気だけでは芳香剤臭を完全に消し去ることはできなかった。芳香剤臭はかなりしつこく、車内に染みついた厄介なニオイなのである。

大変すぎる消臭作業だが完璧にニオイが消えるかというと……

そこで次に行ったのが、車内の大清掃。すべてのウインドウを開け放った状態で、フロアマットは外に出して洗剤で丸洗いして陰干ししておき、インパネ、ドア内張り、天井、コンソールなどはルームクリーナーを付けたタオルで（クルマのインテリア用のウェットシートクリーナーでもOK）、ウインドウ内側はくまなくガラスクリーナーで拭き上げる。

芳香剤臭がエアコンの風に乗って拡散するのを防ぐため、エアコン吹き出し口のクリーニング、そしてニオイの温床であるシートは掃除機をかけた上でシート専用泡クリーナーとブラシでブラッシング洗い。フロアカーペットも掃除機がけを行ったあと、カーペット専用泡クリーナーをまんべんなくスプレーして乾燥……という工程を丸1日かけて行ったのだった。その後の走行のエアコンはもちろん、外気導入である。

で、車内の芳香剤臭が完全に消えたかといえば、苦労の割には消し去れなかった。当時は春先でエアコンの使いはじめの時期だったのだが、エアコンを使うと芳香剤臭が再拡散するようで、思い切ってエアコンのフィルターを交換。

もっとも、エアコン内部にまで入り込んだ芳香剤臭はフィルターだけでなく、ファン、エバポレーターなどの風の通り道にまでホコリなどとともに入り込んで吸着している。素人ではエアコン内部の洗いは不可能ゆえ芳香剤臭は完全に消せず、和らいだという消臭レベルが精いっぱいだった。もちろん、プロの業者にまかせれば素人がやるより効果的だが、費用は決して安くない。

そんな教訓からすれば、すでに芳香剤臭むんむんの中古車を買ってしまった人は時間をかけてがんばって消臭作業を繰り返してもらうしかない。が、そもそも中古車を買う際、内外装、走行性能にかかわる部分や装備、走行距離や保証内容だけではなく、車内のニオイについても厳しく鼻を利かせてチェックし、限りなく無臭の中古車を買うのが、その後の苦労をせずに済むという点でお薦めということになる。

で、筆者が購入した芳香剤臭むんむんの中古車が脱臭作業を行ったあと、どうなったかって？ 数カ月でエアコンが壊れたため、窓を開けて走るしかなくなり、半年後に手放すころにやっと芳香剤臭が気にならなくなった、というオチである。というように、強烈な芳香剤のニオイを除去するのは極めて大変。簡単ではないということだ。