キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、「COSPATIO（コスパティオ）」ブランドから、アニメ「葬送のフリーレン」登場キャラクターのコスチューム「フリーレン コスチュームセット」の基本予約受付を、2025年8月31日まで直販サイト「COSPA inc.」で行う。発送は26年2月下旬の予定。

レディースの5サイズ展開

同作の登場キャラクター「フリーレン」が着用しているワンピース、ケープ、イヤリングのセット。公式監修により設定に沿って再現したという。

着心地の良い裏地を採用し、ケープ前端部分にはボーン（軟性のワイヤー）を備える。背中側のファスナーで脱着できる仕様で、裾部分は中綿を入れ立体的に表現した。ベルトはツイル生地を使用し、ワンピース本体とベルト裏はドットボタンで固定できる。

特徴的なデザインのボタンとイヤリングはオリジナルで作成している。ネックパーツはドットボタンで取り外せる仕様だ。

いずれもレディースサイズで、S/M/L/XL/XXLの5サイズ展開となっている。

価格は9万5700円（税込）。