元ブラジル代表MFルーカス・レイバ氏が来日

かつてリバプールで活躍した元ブラジル代表MFルーカス・レイバ氏が日本での観光を満喫していたようだ。

現在38歳のルーカス氏は現役時代に2007年から2017年まで10年にわたってリバプールに所属し、公式戦300試合以上に出場したクラブのレジェンド。リバプールは7月30日に横浜F・マリノスとのプレシーズンマッチを行ったなか、それに合わせて同氏も来日していた。

日本でリバプール関連の仕事をしていたルーカス氏は、横浜FMやFC東京の関係者らとも交流。その後に東京での観光も楽しんでいたようだ。自身のインスタグラムを更新し、築地で海鮮料理を食べる様子や浅草の雷門、渋谷の明治神宮、原宿の竹下通りといった観光名所を訪れた際の写真を公開していた。

日本の文化に触れるルーカス氏に対し、ファンからは「日本へようこそ」「日本楽しんでくれてて嬉しい」「日本に来てくれてありがとう」「レジェンド」「なんて素敵な場所なんだ」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）