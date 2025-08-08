¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÂçÂÇ·â¡Ä¡Ä¡¡¼éÈ÷¤ÎÍ×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤Ø
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÍ×¤ò²ø²æ¤Ç·ç¤¯¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë22ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ê¡¼¥ô¥¡¥¤¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤Ï2020Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¤ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¡£2023Ç¯5·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¶ÛµÞ³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¼çÄ¥¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿18ºÐ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È¤¬CB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
