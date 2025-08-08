渡邊雄太主催の練習会に豪華メンバーが集う…河村勇輝や川島悠翔ら13名が参加

B1千葉ジェッツに所属する渡邊雄太が8月7日、自身のSNSで練習会を実施したことを報告した。この練習会には、シカゴ・ブルズと2Way契約を結んだ河村勇輝や、先の男子日本代表の強化試合にも出場した川島悠翔（シアトル大学）ら、豪華メンバーが参加したことを明らかにした。

参加者は河村と川島のほか、瀬川琉久（千葉ジェッツ）、安藤周人、福澤晃平、（ともにアルバルク東京）、キング開（横浜ビー・コルセアーズ）、船生誠也（仙台89ERS）、永吉佑也、トロイ・マーフィージュニア、（ともにサンロッカーズ渋谷）渡嘉敷温人、茺田眞平、（ともに東京八王子ビートレインズ）改田拓哉（千葉ジェッツU15AC）、山本鳴海の13名。

渡邊はこれまでに、現在は主にマネージャーが管理している自身のｘアカウントで「本人」と明記し参加者を募り体育館を探している投稿もしていた。



<本人>

8/2(土)時間と場所はまだ未定でどうなるか分かりませんが、ピックアップできる人いますか？

参加条件はプロ選手でお願いします🙏

全体で15人くらいが理想です。

参加希望の方はDMください！

- Yuta Watanabe (マネージャー管理) (@wacchi1013) July 29, 2025

Bリーグデビューとなった昨シーズンは、ケガで多く試合を欠場してしまった渡邊。オフシーズンでも精力的に練習を続け、開幕まで余念がない。

【動画】2024－25シーズン渡邊雄太のプレー集