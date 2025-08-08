ウクライナのドローン戦に苦しんだロシアが秘蔵のカードを取り出した。第２次世界大戦の映画にでも登場しそうなバイク部隊がそれだ。

ウクライナメディアのキーウポストは６日（現地時間）、ポクロフスク総攻勢に出たロシア軍が中国産バイクを活用した消耗戦で戦況の変更を狙っていると報じた。

ロシアはウクライナに本格的に侵攻した２０２２年２月当時、塹壕と塹壕が向き合う「線形戦線」を想定した。このためロシアはウクライナの厚い人為障壁を突破するために大規模な歩兵と機甲戦力を動員した。しかし実際、ウクライナと接しながらロシアの構想は大きく変わった。

ウクライナ軍のドローンがロシア軍の防御ラインを自由自在に行き来し、ロシア軍の歩兵と機甲戦力が突破されたからだ。前方と後方という線形戦線の概念も薄れた。ドローンの活躍で双方ともに完全に確保できない中間地帯が拡大し、これを少しでも多く確保することが戦場掌握の核心となった。

こうした状況でロシアが選択したのが第２次世界大戦式のバイク戦術という。ウクライナの防御ラインに生じたわずかな隙間を狙う小規模歩兵投入戦術に変えたのだ。毎日１０−２０人のロシア軍が安い中国産バイクに乗って膠着状態にある戦線の中間地帯に向かって時速約８０キロで突進した後、ウクライナ軍陣地との間に塹壕を掘る方式だ。目標はウクライナ軍の迫撃砲とドローン運用チームなど後方兵力の打撃、そして補給路の遮断だ。

ウクライナ軍のある指揮官は「歩兵戦力不足で戦線が広がる状況で、防御陣地の間に２００−３００メートルの間隔ができるが、ロシア軍がその間にバイクを走らせて入ってくる」とし「多くの場合は掃討に成功するが、逃すこともある」と説明した。

ロシア軍のバイク戦術は無謀な側面がある。兵力の約７５％が目標地点に到達する前に射殺されたり捕虜になったりするという。昨年ロシアがバイク戦術を始めるとウクライナ軍は慌てたが、すでに慣れて対応は難しくないという評価も出ている。ロシア軍は４月、ウクライナ東部ポクロフスク戦線で１００台ほどのバイクを動員して攻勢を見せたが、バイク部隊の兵力はほとんど帰還できなかった。

英タイムズは「プーチンのバイク自殺突撃隊（ｓｕｉｃｉｄｅ ｂｉｋｅｒｓ）」と表現した。英サンは昨年７月、ロシアのバイク部隊の被害映像を報道する記事でウクライナのジャーナリストを引用し「バイク部隊が壊滅したところは共同墓地のような本当の地獄」と「毎日遺体が山のように積もっている」と伝えた。

それでもロシア軍がバイク戦術に固執するのには理由がある。圧倒的な兵力差で絶えず突撃を繰り返せばウクライナ軍に疲労が蓄積して防御ラインに亀裂が生じると考えるからだ。ドネツク州で服務中のウクライナ軍の幹部は「ロシア軍のバイク部隊の死は無駄ではない」とし「この過程を繰り返せば結局、我々には大きな負荷となる」とタイムズ紙に話した。