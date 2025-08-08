英国人観光客マーク・レイモンド・ギボン被告（６２）は逮捕され、ポーク郡の刑務所に収監された/Polk County Sheriff

（ＣＮＮ）米フロリダ州ポーク郡ダベンポートで英国人旅行者がプールで義理の娘（３３）を溺死させようとしたとして殺人未遂の罪で起訴された。

同郡保安官事務所によると、マーク・レイモンド・ギボン被告（６２）はリゾートホテルのプールで３日夜、義理の娘と孫のことで口論を始めたという。

ギボン被告は英ロンドンの西約４０キロにあるビーコンズフィールド在住。

Ｘ（旧ツイッター）に投稿された保安官事務所の声明によれば、「ギボン被告は被害者の頭を何度も水中に押し込み、息ができないようにした」と記されている。

「被害者の９歳の娘は、母親を溺れさせているギボン被告を止めようとしてプールに飛び込んだ」という。

被害にあった義理の娘の証言によれば、ギボン被告は、隣の部屋に宿泊していた姉妹が警察に通報したことを知り、ようやく動きをとめた。

ギボン氏は逮捕され、暴行と殺人未遂の罪で起訴された。

保安官は声明で「ポーク郡が世界中から観光客を引き付けるのは素晴らしいことだが、休暇で訪れる観光客には、長年住んでいる住民と同じように振る舞ってほしい」と述べた。「ギボン被告は怒りを抑えられなかったため、本人の想定よりも長くフロリダで過ごすことになるかもしれない」