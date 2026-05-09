ハンタウイルスの感染拡大が疑われるクルーズ船から乗客らを退避させる計画が進むスペイン・カナリア諸島では、地元住民らによる抗議活動が起きています。【映像】抗議デモの様子立田祥久リポート「クルーズ船の受け入れ地として指定された港です。船は港の中ではなく、沖合に停泊する見通しとなっています」日本人1人を含むおよそ150人を乗せたクルーズ船は、カナリア諸島のテネリフェ島に向けて航行しています。船は10日まで