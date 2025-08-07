µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¾¾±ºÍª¿¿¡Öº£²ó¤ÎÂæÉ÷¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤âÂç±«¤Î·üÇ°¤ÏÇö¤¤¡×ÂæÉ÷11¹æ¤òµ¤¾Ý¥Çー¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷11¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡ÚÂæÉ÷11¹æ¸õÊä¡Û¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤¬¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ÇÈ¯À¸¤Ø ²Æì¤ÏÍ½Êó±ßÆâ ½©±«Á°Àþ¤ò»É·ã¤·Âç±«¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡© µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Ù¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅçÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÂæÉ÷11¹æ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤·¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¤Î¾ÜºÙ¤ä±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÏÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ß¡¢²Æì¤äÀèÅç½ôÅç¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾¾±º»á¡£¡ÖÊ¬¸ü¤¤±À¤¬Ãæ¿´ÉÕ¶á¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ÃÊ³¬¤ÎÍ½Êó±ß¤Ç¤ÏÀèÅç½ôÅç¤¬Ë½É÷°è¤ËÆþ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥È¥é¥Õ¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢¤½¤ÎÆîÂ¦¤Ç¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤¯¡¢ÂæÉ÷¤Ï¹âµ¤°µ¤Ë¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤Þ¤ì¤ÆÀ¾¿Ê¤¹¤ë¾õ¶·¡×¤À¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥¹¥ÓーÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âµ¤°µ¤¬ÆîÀ¾½ôÅç¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈºÇ¿·¤Î²òÀÏ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
³¤³°¤Îµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ¾¿ÊÍ½ÁÛ¤À¤¬¡¢²¤½£¡¦¥«¥Ê¥À¥â¥Ç¥ë¤Ï¹âµ¤°µÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¼å¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎËÌ¿ÊÍ½Â¬¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤³¤Î¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÀèÅç½ôÅçÀÜ¶á¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡£¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½©±«Á°Àþ¤Ê¤ÉÂ¾¤Îµ¤¾ÝÍ×°ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤¯¡¢½©±«Á°Àþ¤ò»É·ã¤·¤ÆÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂæÉ÷¼«ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½Â¬¤ËÍÉ¤ì¤ÏÀ¸¤¸¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÍ½Êó¤È¿·Ê¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿µ½Å¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤òÂ¥¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
