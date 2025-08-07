【吉祥寺・ゆりあぺむぺる】井の頭公園の帰りに…「夏の夕暮れを見た日」に行きたい純喫茶

長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第5回目は「夏の夕暮れを見た日に行きたい純喫茶」について。

写真はすべて著者撮影

ご褒美みたいな夏の夕暮れ

夏の風物詩は、年を重ねるほどに、どこか懐かしさを帯びていく。ひまわり畑や、もくもくと立ち上る入道雲。遠くから聞こえる風鈴の音、セミの声、夕立の匂い。蚊取り線香の煙の向こう側に、あの頃の記憶がぼんやりと浮かんでくる。あんなにも平気だった真夏の陽射しが、いつの間にか少しこたえるようになった。それでも、そんな暑さに耐えた日の終わりに、まるでご褒美みたいな夕暮れが待っていてくれることがある。

例えば、夕方の井の頭公園。微熱のような空気が少しずつ落ち着いていくなかで、夢のようなグラデーションの空に出会えたなら、足を向けたくなる場所がある。それは、公園のほど近くに佇む、「ゆりあぺむぺる」。ラピスラズリ、バイオレット、エメラルド、みずいろの少女、ムーンリバー……。色とりどりのクリームソーダには、それぞれに美しい名前がつけられていて、その響きにいつもときめいてしまう。

アイスクリームが溶けていく

この日、選んだのは「ピンキーガール」。グラスの中で白いアイスクリームがゆっくりと溶けていく様子が、さっき見た夕焼けの色とよく似ていたことに、ふと気づく。スプーンでソーダとアイスクリームの混ざったところを掬っていると、ひとりのマダムが颯爽と店に入ってきた。そして椅子に腰を下ろすなり、迷いなく「ハイボール、オールドパーで」と注文する。その何気ない所作に、飾らずに美しく日常を楽しむ人の品格がにじんでいて、思わず目を奪われた。

さっきまでは夢じゃなかった

陽が落ちても、まだ少しなまぬるい風が吹く帰り道。口の中に残ったほのかな甘さが、ついさっきまでの時間が夢じゃなかったことを、そっと教えてくれる。いずれ過ぎていく夏を寂しく思うのは、もしかしたら少しだけ身勝手なのかもしれない。でも、次に見る夕暮れは、どんな色だろう、とその空に似合うクリームソーダのことを想って、またあの店へ向かいたくなる。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#5

【ゆりあぺむぺる】

東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1ｰ6

