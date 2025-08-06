¡Ö¤è¤·¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ö8¡¦6¡×¤Ë·è°Õ¿·¤¿¡¡¡ÈÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡É¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¡ÖÌîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö8¡¦6¡×¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òµ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö8·î6Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹Åç¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤É80Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö8¡¦6¡×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤È·è°Õ¡ÄÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ
¡¡¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿Á°ÅÄ¡£ÇØÈÖ¹æ18¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢Æ¬¤ò¾¯¤·²¼¤²¡¢¥°¥é¥Ö¤ò¶»¸µ¤ËÊú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀÅ¤«¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ïº£Æü8·î6¤Ç¤¹¤Í¡£¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡PL³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤«¤é2006Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿9Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£20Âå¸åÈ¾¤ÇÅÏÊÆ¤·30Âå¸åÈ¾¤Ë¡£ËÍ¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¹Åç¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¡¢°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê1Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËèÇ¯¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¡¿§¤ó¤ÊÇ¯¤Î8·î6Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¡»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤·¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸Ê¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸½¾õ¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤¬¤¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¡£¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î°Ù¤ËÆü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¸å¡¢µåÂ®¤¬ºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯µ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆü¡¹´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¡¢°ì½ï·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢¸¶Çú¤Æ゙¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Î¤³゙Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤±゙¤Þ¤¹¡£¡¡Á°ÅÄ¡¡·òÂÀ¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡Öhiroshima¡×¡Ö¹Åç¡×¡Ö8·î6Æü¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÂè2¤Î¸Î¶¿¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò°ìÁØ¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢37ºÐ¤Î¥Þ¥¨¥±¥ó¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]