〆の自家製プリンも最高！ 「草枕」出身店主によるカレーとコーヒーの店が曙橋にオープン

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、おいしいカレーとコーヒーが看板メニューの、東京・曙橋「喫茶ドミンゴ」を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#228】「喫茶ドミンゴ」

曙橋駅と若松河田駅のちょうど間くらいの場所、かつてフジテレビがあった河田町にカレーとコーヒーのお店ができました。2025年4月29日に開店した「喫茶ドミンゴ」です。

階段を下りて地下にある店内に入れば、そこかしこにブラジルを感じさせる飾り付けと、BGMもブラジル音楽。ブラジルと言えば世界最大のコーヒー生産国ですが、こちらのお店はブラジルのコーヒー豆を使ったブレンドをはじめブラジルの飲み物も充実しており、ドリンクだけの利用も可能とのこと。しかし看板に「カレーとコーヒーの店」と書いてありますし、何よりマスターはカレー好きに長年愛され、惜しまれながら閉店した「Curry草枕」で2年間修業をされた方ということもあり、是非ともカレーも食べるべきお店なのです。

「ポルコカレー」に「ミックス野菜」をトッピング

カレーは「ポルコ(ポーク)」と「チキン」の2種。こちらにトッピングをするかしないかという選択肢。今回は「ポルコカレー」1,250円に「ミックス野菜」250円を、「チキンカレー」1,250円に「チーズ」150円と「ゆで卵」150円をトッピングした2種をいただきました。どちらもご飯少なめ(通常は200g、少なめは150g)だと50円引きというのも、軽く食べたいときにうれしいです。大盛り(250g)を食べたい方は、50円追加で注文可能。

「チキンカレー」に「チーズ」と「ゆで卵」をトッピング

どちらのカレーもシャバッとしたテクスチャで軽やかでありながら昆布や椎茸を感じるうまみもしっかりとあり、程よくスパイシー。草枕出身シェフによるカレーの名店は少なからずあり、その特徴として良い意味で草枕らしさを感じないお店が多い中、こちらは対照的に草枕らしさを感じる仕上がりで、それがここの良さとなっています。

大きめカットのチキン

豚肉はやわらかくしっかりと量もあり、ミックス野菜はトマト、茄子、ほうれん草とカレーに相性の良い野菜。豚との相性ももちろん良く、おすすめの組み合わせです。

チキンも大きくカットされたものが入り、食べ進めるうちにチーズがカレーにとけていくのも味変となって最後まで飽きがきません。

ライスの上にはピキーニョのピクルス

ライスの上にはブラジル原産の唐辛子ピキーニョのピクルスがのるのがこちらのお店のブラジル推しのコンセプト的にも、爽やかな酸味で味を引き締める味変アイテムとしても、確かな意味があって素晴らしいと感じました。

食後の締めは「自家製ブヂン」と「ブラジルブレンド」

食後には「自家製ブヂン」650円に「ブラジルブレンド」550円を。ブヂンとドリンクのセットは100円引きとなります。

ドーナツ形の見た目も可愛らしい自家製プヂン

ブヂンとはポルトガル語でプリンのこと。ブラジルブヂンにはココアスポンジとプリンの二層構造のものもありますが、こちらはシンプルにプリンのみ。これが実にクリーミーでトロトロでありながら、味は昔ながらの硬めのプリン的で、両者の良いところ取り。

カレーの後の一杯にぴったりのブラジルブレンド

落ち着いた苦味が心地よいブレンドとの相性も完璧で、カレーの後に食べるべき逸品でした。

カレーもコーヒーもプリンもすべて味わいたいお店。地下なので通りから店内は見えませんが、階段を下りてみれば落ち着いた雰囲気も良く、カレー、コーヒー、プリンのどれかひとつでも好きなら行って損はないですし、すべて好きなら今すぐにでも行くべきお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆喫茶ドミンゴ住所 : 東京都新宿区河田町4-10 大柿ビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影:カレーおじさん

