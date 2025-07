三笘薫を擁するブライトンが現地7月16日、18歳の逸材ユン・ドヨンが、オランダ1部に昇格したエクセルシオールに期限付き移籍すると発表した。ただ、公式インスタグラムがちょっとした“ミス”をしてしまった。 韓国 人選手に関するアナウンスにもかかわらず、 日本語 で情報を伝えたのだ。これに 韓国 人のファンが激怒。投稿はすぐに削除され、英語で「Good luck to Yoon Doyoung who has joined Eredivisie side Excelsior Rotterdam on a season-long loan」と記されたものが新たにアップされたが、そのコメント欄は「ユン・ドヨンは 韓国 人の選手!」「 韓国 語はそんなに難しいのか?」「今度はなぜ英語?」といった ハングル 文字での猛クレームで溢れている。また、 韓国 メディア『Inter Football』は「信じられない出来事が起こった。ブライトン、ユン・ドヨンのレンタルを公式に 日本語 で発表」と題した記事を掲載した。やはり腹に据えかねているようだ。同メディアは「ユン・ドヨンの国籍も知らないのか?」と怒りの疑問をぶつけ、「馬鹿げてる。ユン・ドヨンの国籍を日本と間違えたのだろうか。絶対に起こり得ないことが起こってしまった。ブライトンは依然として公式な謝罪文をアップロードしていない」と糾弾した。 日本語 が猛反発を買ってしまった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部