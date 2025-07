栃木Cが今季3度目の3連勝で首位に再浮上！　八戸は今季初の4連勝、2位FC大阪を猛追／J3第20節

2025明治安田J3リーグの全10試合が、12日に各地で開催された。前節終了時点で首位を走るFC大阪は、ホームで4位のテゲバジャーロ宮崎との上位対決に臨んだ。試合はスコアレスドローで終了し、これで3戦連続のドローとなった。そのFC大阪と勝ち点「40」で並んでいた2位の栃木シティは、7位につけるギラヴァンツ北九州の本拠地に乗り込んだ。序盤の7分、永井龍に先制ゴールを許したものの、40分に田中パウロ淳一のゴールで追いつくと、後半にはマテイ・ヨニッチが2得点。栃木Cが3−1で勝利し、今季最多タイに並ぶ3度目の3連勝。首位に再浮上した。

■J3第20節

■J3第21節の対戦カード

上位2チームを追いかける3位のヴァンラーレ八戸は、ホームで18位のFC岐阜を5−1で粉砕。順位こそ3位のままだが、今季最多の4連勝を達成し、FC大阪との勝ち点差を「1」に縮めた。今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは下記の通り。▼7月12日(土)SC相模原 0−1 福島ユナイテッドFC松本山雅FC 3−0 奈良クラブアスルクラロ沼津 0−0 鹿児島ユナイテッドFCFC大阪 0−0 テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 4−1 栃木SC高知ユナイテッドSC 1−1 ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 1−3 栃木シティヴァンラーレ八戸 5−1 FC岐阜ザスパ群馬 0−0 AC長野パルセイロFC琉球 1−0 ガイナーレ鳥取1位 栃木C(43/+14)2位 FC大阪(41/+19)3位 八戸(40/+14)4位 宮崎(35/+8)5位 鹿児島(32/+10)6位 奈良(30/+3)7位 北九州(27/−2)8位 松本(26/−2)9位 金沢(26/−2)10位 福島(26/−11)11位 鳥取(25/−3)12位 高知(25/−5)13位 群馬(23/−3)14位 栃木SC(23/−4)15位 琉球(22/−5)16位 相模原(21/−6)17位 長野(21/−7)18位 讃岐(20/−5)19位 沼津(18/−2)20位 岐阜(18/−11)▼7月19日(土)18:00 栃木C vs 群馬18:00 長野 vs 松本18:00 讃岐 vs 高知19:00 金沢 vs 八戸19:00 鳥取 vs 沼津▼7月20日(日)18:00 福島 vs 琉球19:00 栃木SC vs 相模原▼7月21日(月・祝)19:00 岐阜 vs 奈良19:00 宮崎 vs 北九州19:00 鹿児島 vs FC大阪