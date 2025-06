【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part3~】 実施期間:7月2日まで

スクウェア・エニックスは、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025 Part3~」を7月2日まで開催している。

今回のセールでは、「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」が50%引き、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」と各単品が30%引きの他、「ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット」が50%引き、「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅マスターズ版」が50%引きなどとなっている。

クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン

ファイナルファンタジーI-VI バンドル(単品も対象)

シアトリズム ファイナルバーライン

キングダム ハーツ インテグラム マスターピース

ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット

ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版

ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

サガ エメラルド ビヨンド

ロマンシング サガ2

ロマンシング サガ3

ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター

サガ フロンティア リマスター

サガ スカーレット グレイス 緋色の野望

サ・ガ コレクション

パワーウォッシュシミュレーター

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー

ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション

ライフ イズ ストレンジ 2

ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ

パラノマサイト FILE23 本所七不思議

FANTASIAN Neo Dimension

タクティクスオウガ リボーン

電車でGO!! はしろう山手線

結合男子

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX

(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights

Reserved.

LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

LIFE IS STRANGE 2 (C) 2018, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS (C) 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved.

Developed by Deck Nine Games.

(C) MISTWALKER/SQUARE ENIX

(C) TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

(C) 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

JR東日本商品化許諾済