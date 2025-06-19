「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」7月2日まで開催中
スクウェア・エニックスは、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part3～」を7月2日まで開催している。
今回のセールでは、「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」が50％引き、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」と各単品が30％引きの他、「ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット」が50％引き、「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅マスターズ版」が50％引きなどとなっている。
クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン
ファイナルファンタジーI-VI バンドル（単品も対象）
シアトリズム ファイナルバーライン
キングダム ハーツ インテグラム マスターピース
ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
サガ エメラルド ビヨンド
ロマンシング サガ2
ロマンシング サガ3
ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター
サガ フロンティア リマスター
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望
サ・ガ コレクション
パワーウォッシュシミュレーター
ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー
ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション
ライフ イズ ストレンジ 2
ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ
パラノマサイト FILE23 本所七不思議
FANTASIAN Neo Dimension
タクティクスオウガ リボーン
電車でGO！！ はしろう山手線
結合男子
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
(C) SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C) SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights
Reserved.
LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.
LIFE IS STRANGE 2 (C) 2018, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.
LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS (C) 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved.
Developed by Deck Nine Games.
(C) MISTWALKER/SQUARE ENIX
(C) TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
(C) 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR東日本商品化許諾済