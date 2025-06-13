¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î½ñÊª¡¢ÀÖËÜ¡¦ÀÄËÜ¡¦²«É½»æ¤ä¡¢³¨Áð»æ¡¦µººî¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á²òÀâ¡ª
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËÜ¤ÎÁí¾Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö½é¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉü½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»þÂåÇØ·Ê
¹¾¸Í»þÂå¤ËÌÚÈÇ¤Ë¤è¤ë°õºþ¡¦½ÐÈÇµ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Ë°Â¤¯ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤ÎÀÎÏÃ¤âÆÉ¤ßÊª¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
¼Â¤ÏÀÎÏÃ¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Ë¤Ï¡¢Åí¤ò¿©¤Ù¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¼ãÊÖ¤êÅíÂÀÏº¤ò»º¤à ¡É²ó½Õ·¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤¬¸Å¤¯¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
²Ã¤¨¤Æ¡¢»û»Ò²°¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤äÃúÃÕÊô¸ø¤ÇÆ¯¤¯»Ò¶¡¤Ê¤É¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê·×»»¤äÆÉ¤ß½ñ¤¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¼±»úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£Àï¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¯¡¢¿Í¡¹¤Ï¸ä³Ú¤òµá¤á¤Æ¡¢ÂßËÜ²°¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²°¤Î¼ïÎà
¡¦½ñÊªÌä²°¡Ê¤·¤ç¤â¤Ä¤É¤¤¤ä¡Ë¡Ä¸µÏÂÇ¯´Ö¤ËµþÅÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡£Ê©¶µ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¡¢¼ô³Ø½ñ¡¢Îò»Ë½ñ¡¢¼½ñ¡¢°å½ñ¡¢ÏÂ¸ÅÅµ½ñ¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤Î¹Å¤¤ËÜ¤ò°·¤¦Ìä²°¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÈÇ¸µ¤Î½ñÅ¹¤ò½ñÊªÌä²°¤È¤¤¤¦¡£
¡¦ÃÏËÜÌä²°¡Ê¤¸¤Û¤ó¤É¤¤¤ä¡Ë¡ÄÃÏËÜ¤È¤Ï¡Ö¹¾¸Í¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ËÜ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¸ä³ÚÌÜÅª¤ÎËÜ¤Î¤³¤È¡£ÃÏËÜÌä²°¤Ï¤½¤ì¤ò¼è¤ê°·¤¦Ìä²°¤Ç¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü°Ê¸åÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÈÇ¸µ¡Ä½ñÀÒ¤äÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤òÈÇÌÚ¤ËÄ¦¤ê¡¢°õºþ¤·¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¸¢Íø¤ò»ý¤Ä»ö¶È¼Ô¤ä¡¢Ìä²°¡Ê½ñÅ¹¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¦ËÜ²°¡Ä½ÐÈÇ¤ÈÈÎÇä¤ò·ó¤Í¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¡¢½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉâÀ¤³¨¤ä´¤ÈÇ¤Ê¤É¤â°·¤¦¡£¾®ÇäÅ¹¡£
ËÜ¤Î¼ïÎà
É½»æ¤Î¿§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÊ¬Îà
¡¦ÀÖËÜ¡Ä³¨Æþ¤ê¤ÎÆÉ¤ßÊª¤Ç¡¢É½»æ¤¬Ã°¿§¡Ê¤Ë¤¤¤í¡¢²«Ì£¤òÂÓ¤Ó¤¿ÀÖ¡Ë¤Ç»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³¨ËÜ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ç»¤¤ÀÖ¿§¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÎã¡§ÅíÂÀÏº¡¢¶âÂÀÏº¡¢¤Ö¤ó¤Ö¤¯Ãã³ø¤Ê¤É¡Ë¡£
ÀÖËÜ¡Ê¡Ø¤Õ¤ó¤Õ¤¯Ãã³ø¡Ù¡¢ÎÚ·Á²°¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¡¢¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤è¤ê¡Ë
¡¦ÀÄËÜ¡ÄÀÖËÜ¤ÎÂç¿ÍÈÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼ç¤ËÉðÍ¦ÅÁ¤ä¹çÀïÊª¡¢¾ôÎÜÍþ¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Îø°¦¤äÍ·³Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ê¤É¡ÊÎã¡§²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡¢¿·ÅÄµÁÄç°ìÂåµ¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ê¤É¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ½»æ¤Ï¸½Âå¤ÎÀÄ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¨²«¿§¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½ÕÀè¤ËË¨¤¨½Ð¤ë¼ãÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤¨¤¿²«ÎÐ¿§¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿·ÎÐ¤Î¤³¤È¤òÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¡Á¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÀÄ¡×ËÜ¤È¾Î¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄËÜ¡Ê¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡¢³¨¡§Ä»µïÀ¶Ëþ¡¢ÈÇ¸µ¡§´Ý²°¾®Ê¼±Ò ¡Ë
¡¦¹õËÜ¡ÄÎø°¦¤â¤Î¤äÎò»ËÊª¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ä¼Çµï¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ê¤É¡£¤Û¤ÜÆâÍÆ¤ÏÀÄËÜ¤ÈÆ±¤¸¡£
¡¦²«É½»æ¡Ä²«¿§¤¤É½»æ¤ò¤·¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢³¨¤ÈÊ¸¾Ï¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¿Í¸þ¤±¤ÇÊª¸ìÀ¤¬¹â¤¤ËÜ¡£¡ÊÎã¡§ÎøÀî½ÕÄ®¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ê¤¤ó¤¤ó¤»¤ó¤»¤¤¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¡Ë¡Ù¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤¦¤ï¤¤Î¤«¤Ð¤ä¤¡Ë¡Ù
²«É½»æ¡ÊÎøÀî½ÕÄ®¡Ö¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡×¡¢1775Ç¯¡¢¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¡Ë
¡¦¹çËÜ¡ÄÊ£¿ô¤Î¾®ºý»Ò¡ÊÁðÁÐ»æ¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1ºý¤ËÀ½ËÜ¤·¤¿½ñÀÒ¤Î¤³¤È¡£²«É½»æ¤òÄ¹ÊÔ²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢Ê¸²½»þÂå°Ê¹ß¤ËÆÃ¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÊ¬Îà
¡¦ÁðÁÐ»æ¡Ä¼ç¤Ë½÷À¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î½ÐÈÇÊª¤Ç¡¢¤µ¤·³¨¤ÈÊ¿²¾Ì¾¤À¤±¤Î²èÌÌ¹½À®¤«¤é¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¡¢ÀÄËÜ¡¢²«É½»æ¤ÈÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¦³¨Áð»æ¡ÄÀÄËÜ¡¦¹õËÜ¡¦²«É½»æ¤Ê¤É¡¢³¨Æþ¤ê¤ÎÌÚÈÇºþ¤ê¤Î¾®ºý»ÒÎà¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄÌÂ¯Åª¤ÊÆÉ¤ßÊª¤ÎÁí¾Î¡£
¡¦µººî¡Ä¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂ¯Ê¸³Ø¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢ÆÉËÜ(¤è¤ß¤Û¤ó)¡¦²«É½»æ¡¦Þ¯ÍîËÜ(¤·¤ã¤ì¤Ü¤ó)¡¦¿Í¾ðËÜ¤ÎÎà¤ò»Ø¤¹¡£
¡¦ÆÉËÜ¡Ê¤è¤ß¤Û¤ó¡Ë¡Ä¹¾¸Í»þÂå¤Î¾®Àâ¤Î°ì¼ï¡£Ä¹ÊÔ¤¬Â¿¤¯¡¢¶ÚÎ©¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡¢ÅÁ´ñÅª¡¦¶µ·±Åª¤ÊÆâÍÆ¤ÎËÜ¤ò»Ø¤¹¡ÊÎã¡§ÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ë¡£
¡¦Æ¦ËÜ¡Ä¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÆ¦¤ÎÍÍ¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë·È¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤Î¤³¤È¡£Ã»ÊÔ¾®Àâ¡¢²òÀâ½ñ
»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡°ÕÌ£¤¬½ÅÊ£¤·¤¿¤êÊ£¹çÅª¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º®Íð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¡§¥³¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼½ñÂç¼ÎÓ¤Ê¤É