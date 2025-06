【WWDC 2025:基調講演】 6月10日2時~ 配信開始

Appleは、開発者向けイベント「WWDC 2025」にて、iPhone向けの新OS「iOS 26」の詳細を発表した。

「iOS 26」では新しい標準アプリ「ゲーム」が追加。iPhoneにダウンロードされているゲームを一括して管理でき、アップデートや最新情報を受け取れるほか、対応ゲームでフレンドとスコアを競う「チャレンジ」機能などが搭載されている。

また、コントローラーでの操作にも対応しているほか、同社のサブスクリプション「Apple Arcade」でプレイできるゲームを簡単に閲覧できる。

