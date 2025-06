〈私の身に起きた深刻な出来事を、全ての女性に共有したい〉とSNSで訴えたのは、80万人以上のフォロワーを抱えるオーストリアのインフルエンサー、ヴァネッサ・モリポサ(32)だ。彼女はこう続けた──〈誰かが私の飲み物にデートレイプドラッグを入れた〉。

【写真】「何度も嘔吐し、意識を失った」オーストリアの有名インフルエンサー・モリポサさん

5月28日(現地時間、以下同)。モリポサは自身のInstagramに1本の動画を投稿した。その内容は、5月下旬に友人と訪れたパーティーでデートレイプドラッグの被害にあったことを告発するものだった。大手紙国際部記者が語る。

「モリポサは、2016年にInstagramを開設。ドイツのリアリティショー『Are You The One - Reality Stars in Love』を始めとするテレビ番組への出演やフィットネスコーチなどとして、多方面で活躍中の現地では有名なインフルエンサーです。

モリポサの投稿によると、彼女と友人は3時間ほどで3杯のワインを飲んでいたところ、突然の体調不良に見舞われ、まともに歩くことが出来なくなったそうです。その後、『何度も嘔吐し、意識を失った』と明かしました」

不審に思ったモリポサは翌日、病院で検査を受けたという。

「医師の診察を受けたところ、モリポサらの飲み物にデートレイプドラッグの混入が認められたといいます。モリポサによると『スマホからはSIMカードが抜き取られていた』とのこと。また、手首につけたブレスレットも盗まれていたそうです」(同前)

「英国史上最悪のレイプ犯」の手口にも

デートレイプドラッグとは、服用した相手の意識を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬のことだ。

「薬物による性被害は世界中で多発しており、米カリフォルニア州では、2024年7月にバーやナイトクラブに、薬物の混入を検査するキットの提供を義務づける州法が施行。日本でも、警視庁が簡易検査キットを作成するなど、被害防止に努めています。

記憶に新しいのが、2024年1月にロンドン警視庁に逮捕された鄒鎮豪(ゾウ・ジェンハオ)被告による事件です。中国人の鄒被告は留学先のイギリスで、自宅へ呼び込んだ女性の飲み物に薬物を混入し、性的暴行をおこなっていました。

被害者は50人以上にのぼると言われており、英紙『デイリー・メール』は彼を『英国史上最悪のレイプ犯の1人』と称しました」(同前)

一方、モリポサが訪れていたパーティには、知り合いの男性も参加しており、薬物で意識を失っていたものの、なんとか彼の助けを得て帰宅したという。

「動画の中でモリポサは、その夜のことを〈もっと悪いことが起きていたかもしれない〉と振り返りました。そして、女性のフォロワーに〈このことを話したのは、世の中のすべての女性に油断しないでほしいからです。飲み物を放置しないでください〉と注意を促しました」(同前)

現在、モリポサは通常の生活に戻っているようで、5月31日には「デイリー・メール」が愛犬を連れて白いビキニ姿でビーチを歩く彼女をキャッチしている。彼女の勇気ある告発は、誰かの“通常の生活”を守ったのかもしれない──。