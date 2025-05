話題の新店5軒をまとめて紹介！ 有名料理家監修のおにぎり専門店から「蘭州牛肉面」の姉妹店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. こめ笑 目黒店(東京・目黒)

2025年4月、目黒駅を出てすぐのロータリーに、料理家arikoさんが監修するおにぎり専門店「こめ笑 目黒店」がオープンしました。米、海苔、具材にこだわったおにぎりや、唐揚げ、玉子焼き、優しい味わいの豚汁を提供しています。

こめ笑 目黒店 写真:お店から

2. SMITH TEAMAKER YOKOHAMA(SHOP&CAFE)(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆こめ笑 目黒店住所 : 東京都 品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル 1FTEL : 03-6450-3050

2024年に渋谷にオープンした人気店「SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM(SHOP&CAFE)」が、ニュウマン横浜2階に2号店「SMITH TEAMAKER YOKOHAMA(SHOP&CAFE)」をオープンしました。

SMITH TEAMAKER YOKOHAMA 写真:お店から

3. 馬子禄 牛肉面 新宿店(東京・東新宿)

<店舗情報>◆SMITH TEAMAKER YOKOHAMA住所 : 神奈川県 横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年4月、東新宿駅から徒歩5分ほどの場所に「蘭州牛肉面」で人気の「馬子禄 牛肉面 神保町店」の姉妹店「馬子禄 牛肉面 新宿店」がオープンしました。

馬子禄 牛肉面 新宿店 出典:デイルス・マイビスさん

4. osteria da ARATA(東京・平井)

<店舗情報>◆馬子禄 牛肉面 新宿店住所 : 東京都 新宿区 歌舞伎町2-1-2TEL : 03-6265-9680

2025年3月、平井駅から徒歩4分ほどの場所に、本格的なイタリア料理とワインのペアリングも楽しめる「osteria da ARATA」がオープンしました。

osteria da ARATA 出典:linus22464さん

5. arrosoir(東京・溜池山王)

<店舗情報>◆osteria da ARATA 住所 : 東京都 江戸川区平井4-8-12 トランクM 1FTEL : 050-1363-5425

2025年4月、溜池山王駅から徒歩3分ほどの場所に、フランス料理の技術をベースに日本の食材で表現する新たな洋食を楽しめる「arrosoir(アロゾワール)」がオープンしました。

arrosoir 写真:お店から

<店舗情報>◆arrosoir住所 : 東京都 港区赤坂2-18-5 FUN ART AKASAKA 2FTEL : 03-6807-4427

文:食べログマガジン編集部

