トランプ大統領にまた「暗殺予告」か…砂浜に並んだ数字「8647」、インスタ投稿にシークレットサービスが動いた理由

アメリカの元FBI長官であるジェームズ・コミー氏が、今月15日自身のインスタグラムに投稿した1枚の写真が、アメリカ政界とメディアに激しい論争を巻き起こした。「クールな貝殻の形」という、なにげないキャプションとともに「8647」という数字を並べた砂浜の写真だ。これが「トランプ第47代大統領を排除する(=暗殺する)」と解釈されるとして、クリスティ・ノーム米国土安全保障省長官は、同日、「大統領暗殺を呼びかけている可能性がある」との懸念を示し、シークレットサービスがコミー氏に対して任意聴取をおこなう事態に発展した。

この騒動の核心は、「8647」の「86」という数字がスラングとして持つ意味にある。「47」は、第47代米大統領であるドナルド・トランプ氏を指していると広く解釈されているが、では、前半の「86」にはどのような意味があるのだろうか。

スラングの「86」とは

実は、一般市民の間で「86(エイティシックス)」が隠語として使われている。まず飲食店業界では、レストランやバーなどのスタッフの間で使われる「86」はふたつの意味を持つ。ひとつは、ある食材が品切れで、それを使う料理が提供できないときだ。

例えば、ラム肉が品切れになった場合に「ラムを86して!(Eighty-six the lamb!)」「ラムが86だ(We are eighty-six on lamb.)」のように言えば、ラムをもう提供できないため、ラムをメニューからおろしてほしい、という意味になる。

ふたつ目の意味は、暴れたり問題を起こす客に、店から出て行ってもらいたいときに使われる。「彼を86して!(Eighty-six that guy!)」と言えば、スタッフはその客を店から追い出す指示として受け止める。

このように、飲食店業界で「86」は、提供を「やめる」、客を「排除する」という隠語として使われている。

また日常会話で使う場合もある。例えば、「この会議はもう86しよう(Let’s 86 this meeting.)」と言えば、それは「会議をやめよう」、「中断しよう」という意味になる。

では一体、どうしてそれが「=暗殺」に解釈されたのか。実は「86」はギャングの間や裏社会では「始末する」「消す」、すなわち「殺す」を意味する隠語として使われるからだ。「彼は86された(He got eighty-sixed.)」「彼を86しろ」=「彼は殺された」、「彼を殺せ」、といった具合だ。警察の正式なコードではないものの、当然警察などの法執行機関でも通じる隠語になっている。

「86」の語源は諸説あるが、使われ始めたのは飲食店業界が先で、1930年代からスラングとして使用されていた。そこから派生して、1950年代から裏社会で、より過激な意味合いを持って使われるようになったようだ。

コミー氏は本当に「知らなかった」のか

現在、アメリカのAmazonでは「8647」のロゴが入ったTシャツや帽子、車に貼るマグネットなど、「反トランプ」の商品が数十点販売されている。1ヵ月で500点を売り上げた人気商品もあり「トランプを排除する」というメッセージを込められて売買されていることは明らかだが、この「86」シリーズが販売され始めたのは、トランプ氏が大統領に就任してからではない。

実は、バイデン氏が大統領だった時代には、第46代大統領であるバイデン氏を「排除する」という意味を持つ「8646」ロゴのグッズも流通していた。トランプのそれは、そのときの商品群が「8647」とデザインを差し替えて販売が継続されているだけのことであり、なにもトランプ氏に特化した新しい話ではない。

これまでも「86」シリーズがあった背景を踏まえると、今回の投稿もたちの悪いジョークのように見えるかもしれないが、「8647」を発信したのが元FBI長官だったことはこれまでと大きく異なる。

批判を受けた後、コミー氏は、「8647」と並べられた貝を「砂浜を散歩中に見かけた。暴力と関連づける人がいるとは思わなかった」と釈明し、投稿を削除したが、これほど一般的に知られる隠語に含まれる意味をコミー氏が全く知らなかったとは考えにくい。現にその説明が白々しいとして、疑問を持つ声が多く上がっている。

さらに、コミー氏がSNSにこうした投稿をしたのは、今回が初めてではなく、過去に遡れば、2024年10月にも「ハリスに投票を(Vote for Harris)」と書かれた大きな貝殻の写真を「砂浜で見つけた」として投稿していたことがあった。

この過去の投稿も含めて今回の件についてFOXニュースなどの保守系メディアは、一連の「政治的貝殻アート」をコミー氏が「偶然見つけた」ということに懐疑的で、むしろ本人が意図的に作ったのではないかといぶかしがっている。

メディアと世論の分断

この一連の騒動に対しトランプ大統領は「彼(コミー氏)はあれ(8647)が暗殺を意味するとはっきりとわかっている」と強く非難している。このようなトランプ氏の反応やシークレットサービスの対応の背景には、過去の複数の暗殺未遂が影を落としている。特に、2024年の選挙戦期間中の7月に、ペンシルベニア州の集会で、トランプ氏が演説中に銃撃を受けて右耳を負傷するという深刻な事件が発生。これを受けてシークレットサービスは、トランプ氏の選挙活動全体に対して警備を大幅強化した。

実際に複数回、暗殺未遂事件の標的となった人物に対し、「8647」のような表現が登場すれば、政治的風刺だと一笑されず、社会的反応が過敏になるのも不思議ではない。特にその投稿者が元FBI長官であればなおさらである。

アメリカのメディアは、コミー氏を批判する論調が目立ち、投稿が暗殺を扇動している、という声すらあるが、一方で、CNNやワシントンポストなどのリベラル寄りのメディアは、過剰反応だとして冷静な対応を呼びかけている。

リベラルメディアは、「86」という表現は過去に、共和党側も民主党に対して向けてきたと指摘しており、今回に限って問題視するのはダブルスタンダードではないか、としている。今回の「8647」が即座に政治的・法的問題として取り沙汰される背景には、「誰に向けられたメッセージなのか」によって対応が異なる“扱いの差”があるのではないかと言及している。

さらに、SNS上でも賛否が分かれている。「FBI長官経験者として不用意すぎる」「本当に偶然か?」といったコミー元長官に対する批判的な意見が多く見られる一方で、「この程度のことで取り調べるのは行き過ぎではないか」「共和党が同じことを言っても放置だった」といった表現の自由を擁護したり、扱いの不公平さを批判したりする声も根強い。

トランプ氏とコミー氏の因縁

さらに、この騒動をより複雑にしているのは、ジェームズ・コミー氏とドナルド・トランプ氏の過去の因縁だ。2017年5月に当時の大統領であったトランプ氏は、コミーFBI長官を電撃的に解任。当時進行中だったロシア疑惑(トランプ陣営とロシア政府の癒着)捜査の妨害ではないかと大きな議論を呼び、政治的波紋を広げた。

「8647騒動」が投げかけた問いは、単なるSNS投稿の是非にとどまらないように思う。表現の自由を保障する憲法を持つ国であっても、その自由が無制限に許されるわけではない。

保守とリベラルの価値観が鋭く対立し、同時に共存を迫られるアメリカ社会において、「表現の自由」と「暴力的示唆」の境界はどこにあるのか。政治的意見とヘイトの違いとは何か。そして、誰がその線引きを行うのか。対象者によって扱いに差はないか。

こうした問いは、アメリカだけでなく、同じ民主主義国家である日本にとっても他人事ではない。

