東宝 30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ (2001) 大怪獣総攻撃】 8月 再販予定 5月22日12時 予約受付開始予定 価格:29,700円

プレックスは「東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2001) 大怪獣総攻撃」を8月に再販する。価格は29,700円。5月22日12時から予約受付を開始する。

本製品は映画「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総進撃」に登場したゴジラを再現したソフビ。酒井ゆうじ氏が原型を担当するシリーズの1つで、同氏が気に入っていたスチール写真を基に造形している。キャスト原型をワックスに変換してマスター金型を製作しているため、細かなディテールまで再現されている。

前面

頭部

背面

TM & (C) TOHO CO., LTD.