トムとジェリー の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのアクキー付きTシャツがAS KNOW AS plusから登場。 ZOZO TOWN、AS KNOW AS plus店舗にて発売中だ。シックなカラーに かわいい プリントTシャツを紹介する。 トムとジェリー 』は1940年に生まれた アメリカ の人気アニメーション作品で、日本でも1964年に テレビ 初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には実写アニメーション映画『 トムとジェリー 』が全国公開されるなど、今尚愛される作品だ。今年、2025年に誕生から85周年を迎える。

このたび紹介するのは、ジェリーとタフィーの かわいい が詰まったデザインTシャツ。バックスタイルにはふかふか刺繍のジェリー、タフィーが施され、前身頃にはチーズをかぶったおちゃめなタフィーの刺繍も。選べてうれしい、オフ、オートミール、グリーン、チャコールのシックで オシャレ な4色を展開。サイズは、レディースもメンズも着られるユニセックス。コーデのワンポイントやバウンドコーデ、シミラーコーデにもぴったりの一枚。そしてなんと、胸刺繍とお揃いのタフィー柄アクリル キーホルダー が付属する。このTシャツを着てお出かけの際は、カバンにアクキーを付けてさりげないおしゃれを楽しもう。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s25)