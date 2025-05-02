¡È·Ú¡É¤ÏÇ³Èñ¤¬Í¥½¨¡© ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼27kmÄ¶¤¨¡×¤ä¡Ö120Ëü±ßÂæ¡×¤â¡ª ¡ÈÇ³ÈñÀÇ½¡É¤¬¹â¤¤¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
Ç³ÈñÀÇ½¤¬¹â¤¤¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×TOP5
¡¡¤¤¤Þ¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÇÉáÄÌ¼Ö¤ò¤·¤Î¤°¥â¥Ç¥ë¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç³ÈñÀÇ½¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ËÍ¥¤ì¤¿·Ú¼«Æ°¼ÖTOP5¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¼ï¤Î²Á³Ê¤äÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡§¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ HYBRID G¡Ê2WD¡Ë
¡üÇ³ÈñÀÇ½¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡§25.1km¡¿L
¡ü²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡§153Ëü100±ß¡Á
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ÄãÇ³Èñ¤Ê¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×TOP5¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃå¤ä¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¤Ä¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ³ÈñÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëËüÇ½¤Ê°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡§¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR HYBRID FX-S¡Ê2WD¡Ë
¡üÇ³ÈñÀÇ½¡§25.2km¡¿L
¡ü²Á³Ê¡§146Ëü3000±ß¡Á
¡¡1993Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¸«ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3°Ì¡§¥¹¥º¥ ¥é¥Ñ¥ó G¡Ê2WD¡Ë
¡üÇ³ÈñÀÇ½¡§26.2km¡¿L
¡ü²Á³Ê¡§132Ëü8800±ß¡Á
¡¡³Ñ¤ò´Ý¤¯»Å¾å¤²¤¿½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ñ¥ó¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖLapin¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥¦¥µ¥®¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ó½Ð¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡ÊÆ±Î¨¡Ë¡§¥¹¥º¥ ¥¢¥ë¥È ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉS¡Ê2WD¡Ë
¡üÇ³ÈñÀÇ½¡§27.7km¡¿L
¡ü²Á³Ê¡§121Ëü8800±ß¡Á
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇºÇ¤âÇ³ÈñÀÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÇ³Èñ½Å»ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã°Û¤Î27.7km¡¿L¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¾®²ó¤ê¤Î¤¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ú¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿°ìÂæ¤Ç¡¢ËèÆü¾è¤ë¿Í¤Û¤É¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè1°Ì¡ÊÆ±Î¨¡Ë¡§¥Þ¥Ä¥À ¥¥ã¥í¥ë ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉGS¡Ê2WD¡Ë
¡üÇ³ÈñÀÇ½¡§27.7km¡¿L
¡ü²Á³Ê¡§124Ëü7400±ß¡Á
¡¡¥¹¥º¥¡¦¥¢¥ë¥È¤ÎOEM¶¡µë¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥À ¥¥ã¥í¥ë¤Ï¡¢ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹â¿å½à¤ò¸Ø¤ê¡¢³°´Ñ¤äÆâÁõ¤Ï¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¾åÉô¤Ë¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Ï²Ã¾þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÇÁª¤Ù¤Ð¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖHEARTECT¡Ê¥Ï¡¼¥Æ¥¯¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¹½Â¤¤ä¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊCVT¡¢¶õÎÏÀÇ½¡¢ÄãÅ¾¤¬¤êÄñ¹³¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿5Âæ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â25km¡¿L°Ê¾å¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥È¤È¥¥ã¥í¥ë¤Ï27.7km¡¿L¤ò¼Â¸½¡£
¡¡ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÇã¤¤Êª¡¢ÄÌ¶Ð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏËèÆü¤Î²È·×¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£