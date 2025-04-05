¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢ËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤Ç²÷¾¡¡¡¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬Éüµ¢¸å½éÇòÀ±¡¡Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï1²ó3¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¤ì¤º
¡û¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡7¡Ý4¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö4·î4Æü¡¡¥³¥á¥ê¥«¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Æ±ÃÏ¶è¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë3Ï¢Àï¤òÀè¾¡¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï1²ó3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢2ÈÖ¥±¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î1¹æ¥½¥í¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¡£Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¤Ë°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢3²óÎ¢¤Ë6ÈÖ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Â³¤¯4²óÎ¢¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬¤³¤Î»î¹ç2È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢6²óÎ¢¤Þ¤Ç4¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¤¬6²óÅÓÃæ7Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ºòµ¨7·î19Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²óÉ½¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢3ÈÖ¥Ù¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Ç¥£¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢4ÈÖ¥Ü¡¼¥ó¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£9²óÉ½¤Ë¤âÂ³Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÆóÎÝÂÇ¡¢Ã±ÂÇ¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È»°Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥¹¥È¤¬Á°ÅÄ¤Î»Ä¤·¤¿Áö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â»î¹ç¤òÄù¤á¡¢Æ±ÃÏ¶è¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï1²ó0/3¡¢34µå¤òÅê¤²¤Æ4Èï°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢£±Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£2²ó2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨ËÉ¸æÎ¨15.00¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£