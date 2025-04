【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-】 8月16日 開催予定 会場:TACHIKAWA STAGE GARDEN(東京都立川市緑町3-3 N1) 価格: プレミアムチケット:14,200円 通常チケット:8,800円

KADOKAWAは、オーケストラコンサート「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-」のチケット最速先行販売を4月1日12時より開始する。料金は、プレミアムチケットが14,200円、通常チケットが8,800円。

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-」は、シリーズ最新作「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(AC6)」を題材としたオーケストラコンサート。8月16日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催される。

「プレミアムチケット」には特典アイテムとしてコンサート資料や編曲にまつわる関係者のインタビューを収録した「オリジナルパンフレット(32P)」に加え、ゲーム内でAC機体の機能拡張パーツであるEXPANSIONをモチーフにした「オリジナルEXPANSIONカード(ホログラム仕様/4種セット)」が付いている。

なお、本公演は同日2公演開催される。1st公演に「The Fires of Raven」、2nd公演に「Alea Iacta Est」という副題が付けられており、公演ごとに一部演奏する楽曲や演出が異なる。

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Sound Concert -Re:Resonance-」概要

日程:8月16日(土)

【KADOKAWA animeチャンネル(YouTube)コンサート特報映像】

[1st] The Fires of Raven公演 開場12時30分/開演13時30分(15時30分終演予定)

[2nd] Alea Iacta Est公演 開場16時30分/開演17時30分(19時30分終演予定)

※各公演、一部演出に変更がございます。あらかじめご了承ください。

会場:TACHIKAWA STAGE GARDEN

〒190-0014 東京都立川市緑町3-3 N1

出演

指揮者:松元宏康氏

管弦楽:グランドフィルハーモニック東京

ゲストボーカル:吉田真理氏

協力

監修:星野康太氏(フロム・ソフトウェア)

編曲/オーケストレーション:庄司 燦氏、海沼みきな氏、葛西竜之介氏、湖東ひとみ氏

料金

(1)プレミアムチケット:14,200円

(2)通常チケット:8,800円

【プレミアムチケット特典内容】

・オリジナルパンフレット(32P)

・オリジナルEXPANSIONカード(ホログラム仕様/4種セット)

サイズ:A4

サイズ:63×88mm(横×縦)

※コンサート資料や編曲にまつわる関係者のインタビューを収録予定。

※画像はイメージです。実際の商品とは仕様が一部異なる場合がございます。

チケット最速先行

受付期間 4月1日(火)12時~4月20日(日)23時59分

当落発表 4月25日(金)13時~

入金期間 4月25日(金)13時~4月29日(火・祝)21時まで

チケット購入

枚数制限:1人1公演につき4枚まで

受取方法:電子チケットのみ

発券開始日:公演日1週間前

□チケット購入ページ

□公演に関するお問い合わせインフォメーションデスク

□チケットに関するお問い合わせイープラス

※お問い合わせの際は必ず公演名をお伝えください。

主催/企画:KADOKAWA

制作:バンダイナムコミュージックライブ

協力:フロム・ソフトウェア/グランドフィルハーモニック東京

「AC6」に携わる関係者たちからのコメントが到着!

【星野康太(Kota Hoshino)氏】

みなさんこんにちは。フロム・ソフトウェア星野です。ARMORED COREシリーズの楽曲は、コンピュータやシンセサイザーなど電子楽器を用いたテクノ色の強いミニマルな音楽。言うなれば無機質なスタイルから始まりました。

シリーズを重ねてスタイルは変わるものの、オーケストラを想定して作った曲はほとんどないはずです。そんなACの音楽が、初の“生オーケストラコンサート”として催されるのです!どのようなオーケストラアレンジとなって演奏されるのか、今とてもワクワクしています!

【小倉康敬(Yasunori Ogura)氏】

この度、関係各所の皆様のご支援ご協力のもと、ACシリーズで初となるオーケストラコンサートが開催される運びとなりました。この場を借りてご尽力いただいた皆様にお礼を申し上げます。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICONの様々な楽曲がクラシック音楽として蘇ると思うと、とても興奮しています。このコンサートでしか味わうことのできない貴重な体験になると思いますので、是非ご参加いただけると幸いです。重厚なオーケストラサウンドによる新しいACVIの世界を一緒に楽しみましょう!

【吉田真理(Mari Yoshida)氏】

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」コンサート開催おめでとうございます! 私はARMORED CORE VERDICT DAYからご縁をいただき、決定をいただいたときの喜び、初めてのレコーディング、ライブ、ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICONのコーラスレコーディング…etc

フロム・ソフトウェアの皆様との思い出がたくさんあります。今回の「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」コンサートの開催で、一つまた大きな思い出ができます。当日は、ご来場の皆様と思いっきり楽しみたいです!!

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.