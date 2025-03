ブランド誕生15周年を迎えたバターシリアルスイーツ専門『シュガーバターの木』が、75周年を迎えるコミック『PEANUTS(ピーナッツ)』と初めてコラボレーション。2025年3月26日から、コラボ第1弾となる「シュガーバターサンドの木」やグッズを順次販売する。※すべて価格は税込み

連載開始から75周年を迎えた、世界中で愛される『PEANUTS』

『PEANUTS』は、アメリカの漫画家チャールズ・M・シュルツ氏によるコミック作品。1950年10月2日にアメリカの新聞7紙で連載がスタートし、シュルツ氏が77歳で亡くなった次の日の2000年2月13日に最終回が掲載された。約半世紀にもわたる長寿連載をシュルツ氏はアシスタント無し、ひとりで描ききったそう。

内容は、主人公の少年チャーリー・ブラウン、飼い犬のスヌーピー、スヌーピーの大親友の小鳥ウッドストック、チャーリーの友達のルーシーやライナスなど、今でも世界中で愛されているキャラクターたちと、そのユーモラスで心温まる物語。子供たちの日常を舞台に、友情、愛情、悩み、喜びなど、普遍的なテーマを描き、ユーモアの中に人生の哲学や社会風刺が込められていて、少年少女とは思えない奥深いセリフが魅力だ。

キャラクターたちは2〜3頭身の親しみやすい姿で、非常にシンプルな線によって描かれているが、表情豊かなのが特徴。目や口の変化によって、喜び、悲しみ、驚きなど、さまざまな感情が表現されていて、読者にとってはキャラクターたちに深く共感できるポイントになっているだろう。

冒険するスヌーピーたちが描かれたパッケージに、ショコラサンド2種

コラボレーションのテーマは、“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”。個性豊かな『PEANUTS』のキャラクターたちがいつも一緒にいるように、『シュガーバターの木』がいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供する、という意味が込められている。

『PEANUTS』×『シュガーバターの木』

コラボ第1弾は、スヌーピーがリーダーで、大親友のウッドストックと仲間の小鳥たちがメンバーを構成するビーグル・スカウトが主役。ビーグル・スカウトは、スヌーピーがアメリカのボーイスカウトの最高ランク「イーグル・スカウト」に憧れて結成したチーム。コミックには、1974年5月14日に初めて登場した。ビーグル・スカウトはキャンプやハイキングなど自然の中での冒険を楽しみ、その最中にマシュマロを焼くシーンがよく出てくる。

今回発売される「スヌーピー シュガーバターサンドの木」は、『PEANUTS』でキャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージ。マシュマロのように“ふわもこ”なホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドした。

さらに「スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風」が入った詰め合わせも。「ストロベリーパンケーキ風」は春夏のみの季節限定フレーバー。あまずっぱいストロベリーショコラを、メープル香るパンケーキ風シリアル生地でサンド。ぜひ食べ比べてみよう。

スヌーピー シュガーバターサンドの木 7個入 842円

「シュガーバターサンドの木」を持つスヌーピーを描いたオリジナルデザインに出会えるのは、『シュガーバターの木』コラボだけ。ニヤッと笑ういたずら好きなスヌーピーに、リラックスした雰囲気が可愛い仲良しのスヌーピーとウッドストック。可愛くて心温まる2種類のパッケージデザインが選べる。シリアル生地にもスヌーピーと仲間たちが描かれ、全5種類の絵柄がランダムでイン。

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入 1857円

アウトドアをイメージしたカラーのボックスは、蓋を開けるとスヌーピーがリーダーをつとめるビーグル・スカウトの仲間たちが飛び出してくるポップアップ付き! 険しい道を突き進んでいくスヌーピーや大親友のウッドストックと一緒に冒険したくなっちゃいそう。疲れたら、みんなで一緒に「シュガーバターサンドの木」で一息つこう。

内容:スヌーピー シュガーバターサンドの木6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風6個

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入 2775円

あなたの冒険もちょっと休憩タイム。青空の下をのんびり歩くスヌーピーやウッドストックたちが可愛いデザイン缶。食べ終わった後も小物入れにして楽しめる。側面までスヌーピーたちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインだ。

内容:スヌーピー シュガーバターサンドの木8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーパンケーキ風8個

スヌーピーたちとお出かけ気分!? コラボグッズも見逃せない

また、コラボオリジナルグッズも充実。ビーグル・スカウトのように冒険するとしたら、と考えて、一緒に出かけたくなる商品ラインナップに。公式通販のほか、JR東京駅改札内 グランスタ東京「スクエア ゼロ」 に、3月26日から4月1日までオープンするポップアップストアでも販売。グッズも見ていこう。

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット 2860円

「忘れ物はない?」と冒険にいく前の確認中かも。可愛いビーグル・スカウトのみんなを刺繍でデザインしたオリジナルポーチのセット。チャーム部分にさりげないシュガーバターの木ロゴをあしらい、細部までこだわりが満載。小物を入れたポーチをリュックにしまったら、あなたも一緒に冒険へ出発!

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ 990円

折りたたんでいつでもどこでも持ち歩きができる、オリジナルデザインのエコバッグ。

スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ 1320円

ポップなグリーンがキュートな、アウトドアにも持っていきたくなるマグカップです。

※各店なくなり次第、販売終了。

スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー(左:クリーム/右:ブルーグリーン) 各1980円

オフィスや家で大活躍! スヌーピーが癒しのカフェタイムをお届け。

※一部、取り扱い時期が異なる店舗あり。

スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ 2255円

サイズが豊富なので、友達やカップル同士でおそろいにするのもおすすめ! 「シュガーバターサンドの木」を持つスヌーピーが可愛すぎる、ここだけのオリジナルデザイン。

サイズ:メンズ S・M・L・XL、レディース S・M・L・XL

※期間限定商品の為、返品・交換不可。

スヌーピー シュガーバターの木 バケットハット 2200円

リバーシブルで着用できるおしゃれなバケットハット。日差しが強くなるこれからの季節の心強い相棒に。

スヌーピー シュガーバターの木 トートバッグ 2420円

サイドポケット付きで使い勝手抜群のトートバッグ。荷物もたっぷり入る、うれしい大きめサイズ。

ともにアニバーサリーイヤーを迎えた『PEANUTS』と『シュガーバターの木』のコラボレーションを楽しんで。

【ポップアップストア】

期間:2025年3月26日〜4月1日

場所:JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

営業時間:平日・土 8:00〜22:00 / 日・祝 8:00〜21:00 (最終日20:00閉店)

※菓子・ポーチセットはひとり各5点まで、オリジナルグッズ単品はひとり各2点まで。

※整理券や入場制限等を実施する可能性あり。

※人気商品のため早期完売の可能性あり。

※販売方法は変更になる場合あり。最新情報はホームページにて確認を。(https://www.sugarbuttertree.jp/)

『シュガーバターの木』公式ホームページ

【直営店】 ※店舗により取り扱いが異なる。

・2025年3月26日〜9月末頃

シュガーバターの木 大丸東京店・西武池袋店(7階特設会場にて営業中)・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・パクとモグ 小田急町田店

・2025年4月2日〜9月末頃

シュガーバターの木 HANAGATAYA東京店(JR東京駅構内)・JR上野駅店・JR大宮駅店

・2025年4月9日〜9月末頃

シュガーバターの木 阪急うめだ店

【通販】

受付期間:2025年3月26日 10:00〜 ※オリジナルグッズは4月8日までの受付。

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cpeanuts/

パクとモグスイーツショップ 楽天市場店 ※菓子の取り扱いなし。

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000270/

パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

※菓子・ポーチセットはひとり各5点まで、オリジナルグッズ単品はひとり各2点まで。

※Tシャツ・バケットハット・トートバッグは受注生産。

※商品がなくなり次第受付終了。