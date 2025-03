マクドナルドが、年間を通して人気のメニューが次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを開始!

第1弾として、14日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の M・L サイズをおトクな特別価格250円で販売。

さらに7日間限定でマクドナルド公式アプリにて「チキンマックナゲット」などが100円で楽しめるクーポンが日替わりで配信されます☆

マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン 第1弾

キャンペーン開始日:2025年3月10日(月)より順次

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドにて年間を通して実施される、人気のメニューが次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。

記念すべき第1弾として、14日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の M・L サイズをおトクな特別価格250円で販売されます。

さらに7日間限定でマクドナルド公式アプリにて「プレミアムローストコーヒー」「チキンマックナゲット」「ホットアップルパイ」などが100円で楽しめるクーポンが日替わりで配信されるお得なキャンペーンです☆

価格:各250円(税込)

※通常価格:Mサイズ 330円(税込)〜・L サイズ 380円(税込)〜

特別価格販売期間:2025 年3月10日(月)〜3月23日(日)14日間限定

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長の「マックフライポテト」

長年多くの方に愛され続けているマクドナルドの人気サイドメニューです。

ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース(単品購入40円(税込)〜)にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」との “甘じょっぱい”組み合わせもおすすめです。

そんなマックフライポテト M・Lサイズが、14日間限定で250円の“おトク”な価格で楽しめます!

お友だちや家族と一緒に、また小腹が空いた時など、様々なシーンで楽しめキャンペーンです。

7日間限定:マクドナルド公式アプリ「100円」日替わりクーポン配信

メニュー名:

プレミアムローストコーヒー Sサイズクーポン価格:100円(税込) ※通常価格:120円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月10日(月)販売時間:開店〜閉店までどの時間帯でも購入できますホットアップルパイクーポン価格:100円(税込) ※通常価格:140円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月11日(火)販売時間:開店〜閉店までどの時間帯でも購入できます チキンマックナゲット 5ピースクーポン価格:100円(税込) ※通常価格:260円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月12日(水)販売時間:開店〜閉店までどの時間帯でも購入できますソフトツイストクーポン価格:100円(税込) ※通常価格:140円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月13日(木)販売時間:午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前1時00分まで朝マック ハッシュ ポテト クーポン価格:100円(税込) ※通常価格:150円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月14日(金)販売時間:開店〜午前10時30分まで ※24時間営業店舗では翌午前5時00分から※一部、朝マック品を販売していない店舗があります炭酸ドリンク S サイズクーポン価格:100円(税込) ※通常価格:120円(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月15日(土)販売時間:開店〜閉店までどの時間帯でも購入できます対象ドリンク:コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、スプライト、ファンタ グレープ、ファンタ メロンマックシェイク バニラ Sサイズクーポン価格:100円(税込) 通常価格:150円〜(税込)〜特別クーポン配信日:2025年3月16日(日)販売時間:午前10時30分〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前1時00分まで

マクドナルド公式アプリでは、「プレミアムローストコーヒー」「チキンマックナゲット 5 ピース」や「ホットアップルパイ」「ハッシュポテト」など、毎日異なる人気メニューをワンコインの100円で楽しめる、日替わり「100円クーポン」を7日間限定で配信。

ぜひ今だけのおトクな機会に、マクドナルド公式アプリをダウンロードし、7 日間・毎日楽しむことができます。

※クーポン価格は、マクドナルド公式アプリで配信された日替わりクーポンを使用した際の特別価格となります

放映開始日:2025年3月7日(金)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

新たに始まる新TVCMシリーズに、俳優の堺雅人さんが登場。

赤い衣装に身を包んだ堺雅人さんが、マクドナルドのおいしさを次々におトクにする『Mr. トクニナルド』となって、さまざまな商品を魔法のようにどんどんおトクにしていきます。

まずは大人気のマックフライポテトを「トクニナルド!」と唱え、マックフライポテト M・L サイズを今だけおトクな250円にします。

マクドナルドのおいしさを次々におトクにしていく、心躍る内容の新シリーズです。

年間を通じて展開されるマクドナルドの人気メニューがお得に楽しめるキャンペーン。

マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン第1弾は、2025年3月10日より順次開催です☆

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります

※単品で購入の場合に限ります

※通常価格は、一部店舗およびデリバリーサービスでは異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第1弾はマックフライポテトなど人気サイドメニューがお得に!マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン appeared first on Dtimes.