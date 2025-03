Microsoftが、臨床文書作成ツール「Dragon Medical One(DMO)」と医療向けAIソリューション「Dragon Ambient eXperience(DAX) Copilot」を組み合わせた医療業界向けのAIアシスタント「Dragon Copilot」を発表しました。Microsoft Dragon Copilot provides the healthcare industry’s first unified voice AI assistant that enables clinicians to streamline clinical documentation, surface information and automate tasks - Stories

https://news.microsoft.com/2025/03/03/microsoft-dragon-copilot-provides-the-healthcare-industrys-first-unified-voice-ai-assistant-that-enables-clinicians-to-streamline-clinical-documentation-surface-information-and-automate-task/Meet Microsoft Dragon Copilot: Your new AI assistant for clinical workflow - Microsoft Industry Blogshttps://www.microsoft.com/en-us/industry/blog/healthcare/2025/03/03/meet-microsoft-dragon-copilot-your-new-ai-assistant-for-clinical-workflow/Microsoftによると、アメリカでは臨床医の「燃え尽き症候群」が問題になっていて、2021年は調査対象の56%が「燃え尽き症候群」と回答していましたが、2022年は53%、2023年は48%と改善してきているとのこと。「燃え尽き」の原因としては、医師が多忙すぎるという理由が挙げられています。状況改善の一助となっているのが、Microsoftが買収した会話型AIソリューション提供企業・NuanceのDMOとDAX Copilotです。Microsoftが2兆円超で音声技術のNuanceを買収、ヘルスケア事業に参入 - GIGAZINE新たに発表された「Dragon Copilot」は、DMOの音声検出機能と、DAXの周辺リスニング機能、さらに微調整された生成AIとヘルスケアに適応したセーフガードを組み合わせたもの。Microsoft Health and Life Sciences Solutions and Platformsのコーポレート・バイスプレジデントであるジョー・ペトロ氏は「Microsoftは長い間、臨床医を医療における事務的負担から解放し、患者のケアに集中できるようにするためにAIが素晴らしい可能性を秘めていると考えてきました。新しいDragon Copilotのリリースで、我々は、医療関係者のウェルネスを向上させ、医療組織と患者のために臨床的・財政的結果を改善してきた信頼できる数十年にわたる専門知識を活用して、初の統合音声AIエクスペリエンスを市場に導入することになります」と述べました。Dragon Copilotでは、多言語の環境ノート作成や、自動化されたタスクと多言語サポート、パーソナライズされたスタイルとフォーマット、自然言語検出機能、スピーチメモ、編集、カスタマイズされたテキスト、テンプレート、AIプロンプトなどを、単一UIで利用できます。また、組み込みのAIアシスタント機能により、臨床医は信頼できるソースからの汎用的な医療情報検索を行うことができます。さらに、会話による指示やメモと臨床的エビデンスの要約、紹介状、診察後の要約などの主要タスクを、一元化された単一ワークスペースで自動化可能だとのことです。