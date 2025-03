近年、人間のように未知の状況でも新たなスキルを効率的に取得して適応することが可能な「汎用(はんよう)人工知能(AGI)」の構築がさまざまなAI研究機関によって進められており、GoogleもAIのパイオニアとしてAGIの開発に取り組んでいます。Googleの創業者であるセルゲイ・ブリン氏は2025年2月26日に、「従業員が平日の週60時間オフィスで開発に取り組めば、GoogleはAGIを開発して業界をリードできる」と述べています。

ブリン氏はGoogleのAI開発部門であるGoogle DeepMindの従業員に対する社内メモの中で「Google DeepMindがGeminiを開発し始めて2年が経過しました。こうした多くの努力は誇るべきものです。しかし同時に、AI開発企業同士の競争は大幅に加速しており、AGIの開発に向けた最終競争が進んでいます。Google DeepMindにはこの競争に勝つための要素はすべてそろっていると思いますが、我々はさらに開発を加速するために努力する必要があります」と伝えています。そしてブリン氏はAGIを開発するために「従業員の皆さんは、平日は毎日出社して1日あたり12時間、週に60時間働くように努めるべきです」と述べ、これを「生産性のスイートスポット」と呼んでいます。一方、「多くの従業員は60時間未満しか働いていません。このグループは非生産的であるだけでなく、他のすべての従業員の士気を非常に低下させています」と十分に努力していない従業員を非難しました。なお、Googleは2023年に「週3日はオフィスに出社すること」というポリシーを掲げていますが、今回のブリン氏の発言によりこのポリシーが変更されることはありません。Googleが完全リモートワークを原則禁止して週3日は出勤することを勤務評価に含める方針 - GIGAZINEまた、ブリン氏は「可能な限りシンプルなソリューションを使いましょう。また、製品やモデル、内部ツールの開発は迅速に行うべきです。たった少しのPythonの実行に20分かけるべきではありません」「重要ではないアイデアやプロジェクトは積極的に放棄すべきです。私たちにはユーザーを信頼した有能な製品が必要で、ユーザーの要求に沿わない、ベビー用品のような製品を作り続けるべきではありません」と指摘しました。なお、今回のブリン氏の発言に対し、Googleの広報担当者はコメントしませんでした。